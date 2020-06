Salse per accompagnare sfiziosi piatti | Scopri le ricette

Per realizzare il ketchup, iniziate a tagliare a fettine la cipolla e trasferitela in una padella capiente e antiaderente con un filo di olio. Lavate la mela e tagliate a dadini, unite nella padella e lasciate per qualche minuto. Unite la passata di pomodoro, lo zucchero, l’aceto, lo zenzero grattugiato, la paprika, la noce moscata. Mescolate bene e unite qualche goccia di salsa Worchester e un pò di sale.

Con un cucchiaio di legno mescolate bene e coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma bassa per almeno un’ora. Spegnete la fiamma e frullate il tutto, poi passate la salsa ottenuta in un colino, non appena sarà fredda, la servite.

2- Maionese: la salsa perfetta per ogni piatto

La maionese, come il ketchup, è una salsa molto amata e conosciuta. E’ versatile, si possono preparare tantissime ricette anche antipasti sfiziosi e non solo.

Si può definire una ricetta base della cucina internazionale. Come per il ketchup, anche la maionese si può acquistare facilmente, ma provate a preparala in casa seguendo i nostri consigli, sicuramente sarà più genuina e senza conservanti. Non è così difficile realizzarla, bisogna solo porre attenzione le uova dovranno essere a temperatura ambiente, se sono fredde da frigo la maionese rischia di non “legare”.

Inoltre l’olio dovrà essere di oliva, così la salsa avrà un sapore più intenso, se invece prediligete una maionese dal gusto delicato, mescolate l’olio di oliva a quello di semi. Ecco gli ingredienti e gli step da seguire per la preparazione.