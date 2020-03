Ingredienti per 4 persone

Preparazione

Per preparare questo antipasto sfizioso, iniziamo dai gamberi, li sciacquate sotto acqua corrente fredda e poi li trasferite su un tagliere e li pulite.

Togliete la testa, poi con la lama di un coltello, incidiamo leggermente le zampe e aiutandovi con le mani, staccate il carapace. La parte finale della coda, la dovete lasciare, per ottenere un effetto scenico più bello.

Incidete il dorso del gambero, piano e delicatamente, con il coltello, eliminate l’intestino, perchè ha un sapore amaro e lascia un retrogusto sgradevole.

Asciugate con la carta da cucina, dedicatevi alla panatura, in una ciotola, mettete gli albumi e sbatteteli con una forchetta, in modo da renderli ben legati, poi trasferiamo il panko in un piatto.

Prendete una padella antiaderente e mettete abbondante olio di semi di arachide, riscaldate, solo quando l’olio sarà caldo, potete friggere i gamberi.

Passate i gamberi prima negli albumi e poi nel panko, girateli da tutti i lati, facendo pressione con le mani, otterrete così una panatura uniforme.