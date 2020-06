Allenamento cardio per dimagrire

Dimagrire non è solo un esercizio da tavola, con la dieta. Anche il giusto allenamento cardio aiuta a perdere chili in maniera sana

La prova costume è alle porte e l’allenamento cardio è uno di quelli più gettonati, in palestra come a casa, per dimagrire. Sono infatti esercizi che non hanno bisogno di un fisico o una preparazione particolare. Anzi, possono essere eseguiti da tutti e soprattutto basta meno di un’ora a buon ritmo per bruciare almeno dalle 300 alle 400 calorie.

Poche regole e tutte chiare: la prima, fondamentale, è quella della costanza. Non occorre fare grandi sforzi per breve tempo, quanto una certa costanza anche a ritmi bassi e regolari per bruciare grassi. L’importante è mantenere la frequenza cardiaca tra il 60 e il 70% di quella massima prevista per ogni soggetto. Non dobbiamo arrivare alla fine dell’allenamento senza fiato e senza avere più energie. L’allenamento cardio a bassa intensità ma continuato e regolare aiuta a consumare più grassi di tutto il resto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sei una runner? Lo sapevi che la corsa rigenera il cervello?.

La soluzione migliore è un’attività fisica buona per attivare tutte le parti del corpo. La corsa su tapis roulant, i vogatori, la cyclette, lo step o gli attrezzi della palestra che simulano sport come il fondo. Non esiste un programma di esercizi uguali per tutti, quindi dovete trovare quelli che fanno al caso vostro. Il fine è quello di migliorare il battito cardiaco e la respirazione, a far calare la pressione arteriosa. Ma il consiglio è quello di rivolgersi ad un allenatore per elaborare una scheda con gli esercizi migliori da affrontare.

Sei esercizi perfetti per l’allenamento cardio

Quali sono gli attrezzi migliori dell’allenamento cardio in palestra per dimagrire?

Cyclette: attrezzo per allenamento cardio adatto a tutti, anche a chi è decisamente sovrappeso. Distribuisce il peso in modo equilibrato, non caricandolo troppo sulla schiena e sulle ginocchia, è facilmente praticabile.

Spinning: attività con la cyclette fatta in gruppo e per questo più facile da affrontare. Però richiede una certa preparazione, quindi si tratta dello step successivo.

Tapis roulant: presente in ogni palestra, ma anche nelle case di molti italiani, è di facile utilizzo. Potete impostare la velocità, il grado di difficoltà, il tempo e aiutarvi con un cardiofrequenzimetro. Decisamente utile.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Circuito intenso di 5 minuti | Da fare a casa

Vogatore: tra tutti, è forse lo strumento che fa bruciare più calorie a che se serve una certo allenamento. In pratica simula la vogata con alcuni manubri che si spingono avanti e indietro. Coinvolge sia la parte superiore del corpo che le gambe.

Stepper: è valido in particolare quando vogliamo concentrare il lavoro sui glutei. Si adatta anche agli uomini e deve essere accompagnato dall’uso del cardiofrequenzimetro.

Ellittiche: macchine che simulano lo scio di fondo facendo lavorare anche la parte superiore del corpo grazie alla spinta di aste collegate ai piedi. Un attrezzo completo.