Covid-19 | Iss: “Le zanzare non trasmettono il virus “

Le zanzare comuni e quelle tigre non trasmettono il Covid-19. La conferma arriva dall’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Da settimane ci stiamo chiedendo se le zanzare possano trasmettere il Covid-19. Del resto con l’arrivo della bella stagione, inevitabilmente anche questi fastidiosi insetti fanno la loro comparsa.

Ma finalmente arriva una buona notizia. Le zanzare non trasmettono il Coronavirus. A dare conferma è l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Una volta che il virus entra in questi insetti infatti non riesce a replicarsi e quindi a trasmetterlo ad un’altra persona.

Ecco perché le zanzare non trasmettono il Covid-19

Ci aveva messo in allarme, e non poco, la possibilità che le zanzare potessero trasmettere il Covid-19. Ma a spazzare via tutti i nostri timori ci hanno pensato l’Iss e IzsVe che, attraverso i dati preliminari di uno studio, hanno affermato che le zanzare non trasmettono il Covid-19.

In particolare un team di entomologi e virologi dell’Iss, in collaborazione con l’IzsVe hanno condotto uno studio per valutare, attraverso prove di infezione sperimentale, la competenza vettoriale di due specie di zanzare.

Sia la zanzara tigre (Aedes albopictus) che la zanzara comune (Culex pipiens) dunque, non sono in grado di trasmettere il virus SARS-CoV-2.

Come si legge nel sito dell’Iss: “La ricerca ha mostrato che il virus, una volta penetrato all’interno della zanzara mediante un pasto di sangue infetto, non è in grado di replicarsi e quindi di essere successivamente inoculato dalla zanzara attraverso una puntura”.

E ancora: “I risultati definitivi, che saranno pubblicati a breve dall’Iss e dall’IzsVe, forniranno quell’evidenza sperimentale, finora teoricamente ipotizzata, che permetterà di escludere in modo scientifico il coinvolgimento delle zanzare nella possibile trasmissione del Covid-19, rispondendo in modo chiaro e definitivo alle legittime preoccupazioni legate al ruolo delle zanzare nella trasmissione di numerose malattie”.

Una preoccupazione resa ancora più attuale dall’emergenza Covid-19 e dall’inizio della stagione calda.

Le zanzare infatti possono trasmettere all’uomo molte malattie. Ad esempio febbre gialla, malaria, Dengue, Zika, Chikungunya e virus del Nilo occidentale, filariasi, encefalite giapponese e tante altre.

Porsi dunque la domanda se le zanzare possano trasmettere il Covid-19 è più che legittimo, a fronte dei morti che ogni anno seminano trasmettendo tutte queste tipologie di infezioni.

Ma per fortuna l’Iss e l’IzsVe hanno sgombrato il campo da equivoci. Così come le zanzare non trasmettono l’Hiv e l’Ebola, così non riescono a trasmette il Covid-19.

(Fonte: Istituto Superiore di Sanità)

