10 celebri attrici senza trucco | Le trovi ancora così belle?

Come sono senza trucco queste 10 attrici famose? Considerate delle icone di bellezza lo saranno ancora senza l’equipe del trucco che le valorizza?

Lungi dall’esserre invidiose o puntare il dito sulle vip senza trucco, vogliamo solo ricordare che abbiamo tutte delle giornate storte e frenetiche nelle quali usciamo di casa dimenticando perfino di guardarci allo specchio. Ovviamente il trucco, i tacchi alti ed i bei vestiti ci valorizzano e fanno la differenza, il punto è che anzichè rincorrere questo astratto concetto di bellezza sarebbe meglio ricordare che la vera bellezza si nasconde nell‘anima e nel cuore delle donne che possono essere sublimi anche al naturale.

Attrici senza trucco, ecco come sono veramente

Le vediamo sui nostri schermi televisivi o sulle riviste ogni giorno. L’industria di Hollywood è gigantesca. Le serie tv e i film americani vengono realizzati dispensando ingenti budget e raggiungono i telespettatori di tutto il mondo, riscuotendo anche molto successo. In questo contesto è facile capire perché le attrici vengono messe su un piedistallo.…bellissime e sempre impeccabili, sembrano esseri soprannaturali, ma quanto aiuta il trucco? In loro di soprannaturale c’è ben poco, sono come noi, e anche loro possono soffrire la mancanza della spalla del nostro amico make up.

Queste donne suscitano l’invidia di tutto il mondo e questo è comprensibile: fama, ricchezza e bellezza, chi non vorrebbe essere al posto loro? Inconsciamente, la nostra mente, mettendo queste celebrità su un piedistallo, le associano ad modello di bellezza che si prefiggono di raggiungere.

Nella maggior parte dei casi questa associazione è legittima, molte attrici vengono scelte principalmente per la loro bellezza a parità di merito, ma questo non è sempre il caso. Scopri in questo articolo le 10 attrici famose che sono state immortalate all’apice della trasandatezza e giudica se vorresti ancora essere al loro posto.

1. Sarah Jessica Parker

Famosa peraver interpretato Carrie nella serie americana Sex and the City, Sarah Jessica Parker è idolatrata da molte giovani donne, anche se bisogna ammettere che esteticamente parlando la sua bellezza non è senza difetti. Sicuramente deve molto del suo successo al suo sorriso e alla sua aurea solare.

2. Pamela Anderson

Pamela Anderson era una vera icona sexy e questo è oggettivamente comprensibile, nata con la fortuna di essere una donna molto bella, va purtroppo detto che negli anni la sua bellezza è stata messa alla prova dai numerosi interventi estetici a causa dei quali l’attrice americana-canadese ha finito per non vincere la partita contro la forza del tempo.

3. Meg Ryan

Diventata famosa grazie alla sua interpretazione nella commedia romantica “Harry ti presento SAlly“, Meg Ryan deve la perdita di parte della sua bellezza ai numerosi interventi chirurgici effettuati.

4. Kyra Sedgwick

Moglie del famoso attore e regista Kevin Bacon, deve la sua notorietà soprattutto alla sua partecipazione alla serie Cold Case: Classified Business. Anche in questo caso è sufficiente vedere alcune foto per capire che in effetti il trucco gioca un ruolo valorizzante ma non troppo importante.

5. Tori Spelling



La serie 90210 è stata iconica nel primo decennio degli anni 2000. Tori Spelling ha interpretato il ruolo di Donna e ha fatto sognare molti uomini in quel momento. Tuttavia, guardandolain questo scatto è difficile immaginare come e perché.

6. Paris Hilton

Attraverso diverse partecipazioni a reality show televisivi, il mondo è stato in grado di scoprire il capriccioso e ricco momdo Paris Hilton. Bisogna ammettere che l’erede dell’impero dell’hotel Hilton, se osservata più da vicino, mostra di aver ecceduto con l’uso del bisturi nonostante resti una donna molto graziosa anche al naturale.

7. Rosanna Arquette

Rosanna Arquette ha rivelato la sua bravura artistica grazie all’illustre film Pulp Fiction. Anche nel suo caso il tempo ha avuto il suo effetto e dobbiamo ammettere che gli interventi di chirurgia estetica fanno invecchaire peggio.

8. Noomi Rapace

Noomi Rapace è nata in Svezia. È stata spinta alla celebrità grazie al thriller Millennium. Se la trillogia è stata in grado di evidenziare le sue capacità di recitazione, non si può dire la stessa cosa del suo fisico.

9. Anne Hathaway

Interprete della segretaria in “Il diavolo veste Prada”, bisogna ammettere che Anne ha degli occhi bellissimi e un viso angelico. Tuttavia, l’americana dovrebbe cercare il suo parrucchiere: il taglio da ragazzo non è quello che le si addice meglio.

10. Lady Gaga

Durante l’ultimo decennio Lady Gaga è in prima linea con costumi eccentrici e video musicali assolutamente incredibili. Se sul palco, i suoi fianchi ipnotizzano più di un uomo, le foto senza trucco della cantante americana scioccano e non per le stesse ragioni.