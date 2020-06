Coronavirus | Iss: “A dicembre già tracce nelle acque di scarico”

Nelle acque di scarico di Milano e Torino già da dicembre c’erano tracce di Coronavirus. A scoprirlo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità che sta per essere pubblicato.

La ricerca è stata realizzata analizzando le acque di scarico raccolte prima del manifestarsi del Covid-19 in Italia.

In particolare lo studio ha analizzato 40 campioni di acqua reflua raccolti da ottobre 2019 a febbraio 2020 e 24 di controllo per i quali la data di prelievo, da settembre 2019 a giugno 2019, permetteva di escludere con sicurezza la presenza del Coronavirus.

I campioni prelevati nei depuratori delle due città del nord Italia, sono stati utilizzati dunque come ‘spia’ per comprendere l’inizio della circolazione del virus in Italia.