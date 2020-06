Lo zucchero sarebbe ottimo per evitare le discussioni

Esiste davvero un legame tra il livello di zucchero nel sangue e i litigi all’interno di una coppia? Scopri cosa abbiamo scoperto in questo articolo.

Nella famiglia dei “rimedi della nonna”, troviamo lo zucchero! Noto per far scomparire il singhiozzo o per esfoliare delicatamente la pelle e rimuovere quella morta, secondo uno studio condotto da un noto psicologo americano, lo zucchero avrebbe anche un effetto sorprendente sulla serenità della coppia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alimentazione: esiste un legame tra amarezza e psicopatia



Lo zucchero ti evita di litigare con il partner

L’attuale società impone standard di bellezza e dimagrimento ai quali molti aspirano o si impongono, ma per la maggiorparte questo obiettivo fa rima solo con privazione, fatica e depressione! All’apice di questo “movimento estetico” troviamo la lotta contro lo zucchero, il nemico numero uno della linea. Eppure secondo un noto psicologo non dovremmo privarci troppo dello zucchero, pena liti sempre più aspre con il partner.

Secondo Brad Bushman, psicologo della Ohio State University negli Stati Uniti, esisterebbe un legame di causa ed effetto tra i litigi di una coppia e il livello di zucchero nel sangue dei coniugi!

Pubblicato sulla rivista PNAS, il suo studio dimostra che un basso livello di glucosio nel sangue tende ad aumentare l’aggressività e incoraggiare il mal di testa nelle coppie sposate!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Salute mentale e alimentazione: la cura passa anche attraverso il cibo



“Questo studio mostra come il semplice fatto di avere fame, che risulta da bassi livelli di glucosio, può essere un fattore di tensione nelle coppie, che porta a discussioni e talvolta alla violenza”, spiega Brad Bushman. “Prima di affrontare una discussione difficile con il coniuge, sarebbe meglio essere sicuri di non avere fame!”, aggiunge quasi ironicamente.

107 coppie sposate hanno preso parte a questo studio per 21 giorni. Il principio non potrebbe essere più originale: a ciascuno dei protagonisti è stata fornita una bambola voodoo e 51 spille. Alla fine di ogni giornata, ciascuno dei congiunti doveva piantare i suddetti spilli nella bambola che doveva rappresentare la sua metà in base al fastidio provato verso l’altro e misurare il suo livello di glucosio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: 5 cibi che diventano tossici se assunti insieme alla Cola



Dai risultati dello studio è emerso che quelli che avevano il livello di glucosio più basso erano anche quelli che avevano messo più spilli sulla bambola del partner! E questo capitava indipendentemente dall’andamento della relazione, si ache sitrattasse di una coppia in una fase di crisi che di una coppia felicemente dichiarata e appagata dalla loro relazione … Ti invitiamo a fare una prova su te stesso…tu quando sei più propenso a litigare? prima odopo pranzo?

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Coppia e rendi migliore la tu relazione con il tuo partner.