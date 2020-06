Centrifugati per l’estate | 2 idee fresche e semplici per la salute

Nutrienti, ma poco impegnativi, i centrifugati per l’estate non sono soltanto una mania ma una buonissima abitudine

In estate siamo sempre alla ricerca di cibi freschi, poco impegnativi anche se nutrienti. Preparazioni pronte in pochi minuti, meglio se con prodotti di stagione, ma che aiutano anche a stare bene, con il fisico e con la testa. Nulle meglio dei centrifugati per l’estate e oggi vi proponiamo 2 idee diverse, tutte facili da preparare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieta detox di primavera | tre giorni purificanti per stare meglio

L’idea alla base del centrifugato è quella di puntare sui prodotti di stagione, frutta, verdura ma anche spezie ed erbe aromatiche. Aiutano a toglierci la sete ma anche a reintegrare le vitamine e i sali minerali che fuoriescono con la sudorazione. Ma soprattutto sono naturali, senza grassi o zuccheri aggiunti, non contengono nemmeno conservanti. Un’idea sempre vincente, con tantissimi possibili ingredienti.

I centrifugati sono raccomandati nelle diete dimagranti, aiutano a combattere la ritenzione idrica e la cellulite e fanno bene pure ai bambini. Se provate a portare in tavola certe verdure e certa frutta, quasi sicuramente la rifiutano. Servite così però è tutta un’altra cosa e piaceranno molto pure a loro perché potete personalizzare i centrifugati a piacere.

Centrifugati per l’estate, le ricette

Vediamo insieme 2 facili ricette di centrifugati per l’estate, tutte a base di prodotti naturali e poco costosi.

Melone, pesca e zenzero

Il melone ha proprietà diuretiche e depurative, le stesse delle pesce. E il gusto dello zenzero darà quello sprint in più che serve., oltre ad essere un antinfiammatorio. Un centrifugato che fa bene alla salute ma anche alla nostra abbronzatura

Servono 3 pesche gialle, mezzo melone e un pizzico di zenzero. Pulite il melone eliminando i semi e la buccia, quindi tagliatelo a pezzettini. Tagliate anche le pesche dopo aver tolto la buccia e poi nel frullatore aggiungete anche un pezzettino di zenzero già pulito. Frullate bene tutto e bevete quando avete voglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO 3 giorni DETOX per dimagrire | Depurati e liberati dai gonfiori

Pompelmo, cetriolo e menta

Un centrifugato dall’alto potere drenante, anche questo facilissimo. Il pompelmo è ricco di fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti. Stimola la diuresi, aiuta anche a bruciare i grassi ed è utile disintossicare il fegato. Il cetriolo è uno dei più indicati nelle diete dimagranti per le sue proprietà antinfiammatorie e diuretiche. E la menta oltre ad essere fresca ha anche una buona azione decongestionante e aiuta a digerire.



Servono 2 pompelmi gialli, 2 cetrioli e 4 foglioline di menta. Pelate e tagliate e pezzettini i pompelmi, pelate e fate a fettine i cetrioli, poi frullateli o centrifugateli insieme, Alla fine aggiungete anche le foglie di menta.