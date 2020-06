Barbara d’Urso presa in giro da Bianca Guaccero: “E’ come San Francesco”

Barbara d’Urso è stata la protagonista di una battuta fatta Bianca Guaccero durante lo spazio dedicato alla moda con Carla Gozzi nella puntata di oggi di Detto Fatto.

Barbara d’Urso, nonostante si sia presa una pausa dal piccolo schermo per poi ritornare più in forma che mai a settembre, è stata la protagonista di alcune battute da parte di Bianca Guaccero.

La conduttrice di Detto Fatto, durante lo spazio dedicato a Carla Gozzi su Rai 2, ha ironizzato sulla quantità di luce utilizzata dalla conduttrice di Pomeriggio 5 nei suoi programmi, affermando che lei è un po’ come San Francesco.

“Lei riesce a catturare la luce anche quando tutti gli altri si trovano senza” ha esordito la conduttrice, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. “Lei è ispirata come San Francesco” ha aggiunto.

“Prende sempre la luce, sembra quasi che la insegue anche al di fuori degli studi televisivi” ha concluso ironica la conduttrice della Rai.

Bianca Guaccero ha preso in giro Barbara d’Urso a Detto Fatto, ironizzando sull’uso, forse un po’ eccessivo, delle luci da parte del pilastro di Mediaset.

Bianca Guaccero invita Barbara d’Urso a Detto Fatto? Lei: “Tentar non nuoce”

Bianca Guaccero, sotto suggerimento di Carla Gozzi, ha dichiarato ironicamente di voler provare a invitare la d’Urso in studio, in modo tale che tutti possano beneficiare dalla sua passione per luci in studio.

“Perché non la facciamo venire qui?” ha chiesto Carla Gozzi a Detto Fatto. “Invitiamola da noi, così può occuparsi di cucina grazie alle sue luci!” ha aggiunto ironica la stylist durante il corso della puntata.

“Ma guarda, alla fine tentar non nuoce” ha risposto Bianca Guaccero su Barbara d’Urso, tra l’altro la conduttrice di recente ha rimproverato Elena Morali a Live. “Così se accetta, ci illumina tutti quanti di conseguenza” ha concluso maliziosa.

Bianca Guaccero a Detto Fatto ha ironizzato sulla bella conduttrice partenopea, che molto probabilmente non darà alcun peso alla battuta fatta in diretta su Rai 2.