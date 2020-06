Incidente per Alessia Marcuzzi che, dopo aver incantato i fans con una foto mozzafiato, si è fatta male in casa mentre giocava con il cane.

Piccolo incidente per Alessia Marcuzzi che, nelle scorse ore, ha scatenato i commenti dei followers con una foto mozzafiato del suo lato B. La conduttrice si è fatta male mentre correva in casa con il suo cagnolino. Fortunatamente nulla di grave per la Marcuzzi che, sui social, ha pubblicato la foto della caviglia fasciata.

Alessia Marcuzzi, caviglia fasciata: “io sono qui dolorante e tu te ne freghi”

Archiviati i rumors che la volevano in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi è sempre molto presente sui social dove, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto mostrando la caviglia fasciata. La conduttrice si è fatta male correndo in casa. Un piccolo incidente senza conseguenze gravi. La Marcuzzi si è slogata una caviglia. “La mamma stava correndo a raccogliere la tua popò, caro mio, ed è inciampata come una polla lessa”, ha detto rivolgendosi a Brownie, il cagnolino che ha in casa.

“Com’è questa storia che io sono qui dolorante e tu invece, proprio, te ne freghi?”, ha aggiunto ancora rivolgendosi sempre al suo cagnolino nei video condivisi su Instagram.

Nelle scorse ore, inoltre, la Marcuzzi ha letteralmente fatto impazzire tutti pubblicando una foto del suo lato B assolutamente scultoreo a 47 anni. Una foto che ha spinto Caterina Collovati ad una riflessione sulla sua pagina Facebook.

“Il perché una donna senta l’esigenza di pubblicare foto simili mi sfugge. Sicuramente esiste una buona dose di vanità.

C’è il desiderio di mostrare quanto si è in forma e su ciò nessun dubbio. Ma oltre a questo? Possibile non valutare che questo tipo di posa possa avere delle conseguenze? Sbaglia chi le fa o chi giudica? In questo caso non parliamo di anonime influencer a caccia di like, parliamo di donne (non ragazze) note, popolari”.