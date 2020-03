Coronavirus | Alessia Marcuzzi ha replicato su Twitter a Christian Jessen in merito alle sue assurde affermazioni sull’emergenza italiana

In queste ore tanto stanno facendo discutere le dichiarazioni di Christian Jessen di malattie imbarazzanti sull’emergenza in Italia del Coronavirus.

Il medico ha insinuato che la situazione in Italia non sia poi così tragica come vogliono farci credere, ma che staremmo utilizzando il virus come una scusa per lavorare di meno. Alessia Marcuzzi, che da sempre ama esprimere le sue opinioni su Twitter, ha commentato la vicenda, giudicando assurdo come ad un medico possa essere venuto in mente un pensiero così surreale e offensivo.

“Che orrore! Ma come è possibile che qualcuno, in una situazione difficile come questa, possa pensare a un’assurdità del genere?” ha commentato la conduttrice, scioccata come tutto il popolo di italiano nell’ascoltare tali affermazioni.

Alessia Marcuzzi ha risposto alla polemica di Christian Jessen sul Coronavirus in Italia, trovando un certo consenso da parte del popolo della rete.

Coronavirus | Alessia Marcuzzi commossa da Napoli: “Ne usciremo”

Alessia Marcuzzi, oltre ad aver commentato lo scivolone di pessimo gusto di Jessen, non è riuscita a nascondere la sua commozione nel vedere i video girati a Napoli in cui i cittadini, non potendo uscire a causa dell’emergenza del coronavirus, dai balconi delle loro case intonano la canzone di Andrea Sannino, Abbracciame.

“Ho visto il video di Napoli dove tutti cantano la canzone di Andrea Sannino” ha scritto Alessia Marcuzzi sul video di Napoli. “Non sono riuscita a non piangere, quel video mi ha commosso” ha proseguito. “Facciamolo tutti noi!” ha concluso.

La conduttrice, anzi ex, dell’Isola dei Famosi, di recente ha spiegato perché ha scelto di abbandonare il progetto, ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio positivo a tutti i suoi fedeli sostenitori, incitandoli a tenere duro nella speranza che questa situazione finisca il prima possibile. “Ne usciremo, state tranquilli. Andrà tutto bene” ha concluso.

Alessia Marcuzzi, come molti suoi colleghi, sta provando a sensibilizzare il suo pubblico invitandolo a resistere in questo periodo che si spera possa essere presto soltanto un lontano ricordo.