Coronavirus | Cerveteri registra casi di contagio ma non cede a panico

Registrati nuovi casi di contagio da Coronavirus a Cerveteri, ma la situazione sembra essere sotto controllo

Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci ha comunicato di aver appreso dall’ASL RM4 che proprio nel comune di cui è alla guida, sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus. I contagiati, come recita il sito “L’agone”, in tutto sarebbero 4, un nucleo familiare e un uomo. In realtà, il sindaco ci tiene a specificare che una volta avvertiti i sintomi, le persone in questione già prima di avere la conferma di essere positivi al virus, si erano ritirati in quarantena, evitando il contatto con gli altri.



Ciò nonostante, sebbene la questione sembri essere completamente sotto controllo, la preoccupazione è difficile da debellare, per questo il sindaco continua a ripetere che è necessario restare a casa, per attenersi alle direttive impartite dalle autorità competenti, in modo da facilitare la lotta al Coronavirus, nel rispetto del Decreto emanato dal Presidente Conte.

Questa, della guerra al Coronavirus è una sfida alla quale nessuno di noi può sottrarsi.

Gina D’Antonio