Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, pubblica una nuova commovente foto su Instagram per manifestare tutta la vicinanza e l’affetto nei confronti del padre.

Alcuni giorni fa la stampa, noi inclusi, aveva ripescato dal lontano 2015 una foto in bianco e nero.

Alex Zanardi sorridente con il figlio e la didascalia che aveva commosso tutti:

“Mio padre, alex zanardi, tutti dicono che è un esempio di vita come sportivo. Non lo penso, lui è un esempio di vita come padre #bestfamily #bestperson #bestfather“

La foto risaliva al 2015 ma la stima e l’affetto che trasmetteva apparivano quantomai attuali.

Ora però Niccolò, il figlio di Alex Zanardi, è tornato a pubblicare sul suo profilo Instagram e per ritrovare tutta quella complicità non è più necessario andare indietro nel tempo.

Alex Zanardi incidente: nuovo post del figlio Niccolò

Qualche giorno fa sul profilo Instagram di Niccolò Zanardi compariva un ritratto del padre e la didascalia “Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤”.

Nella scorsa notte però lo scatto pubblicato appare ancor più toccante e significativo: due mani incrociate su un lenzuolo di ospedale e quelle parole che solo l’amore di un figlio possono spiegare.

“Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti ❤❤”

Mentre Alex continua a lottare i suoi cari lottano me possono con lui, non lo mollano un attimo e, anche con un semplice tocco delle dita, provano a trasmettergli tutto l’amore e il sostegno possibili.

Zanardi del resto, si sa, è un lottatore e dunque non poteva che circondarsi di altri lottatori.

Da quella foto traspare però anche altro. Tanto amore, certo, ma anche ottimismo, nessuna voglia di arrendersi e forse una paura taciuta che rende questa straordinaria famiglia un po’ più umana e vicina al cuore di tutti noi.

Alex Zanardi dunque è tutto fuorché solo e l’amore che lo circonda, siamo certi, aggiungerà forza a quella già sterminata che il campione ha sempre dimostrato.