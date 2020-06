Charlize Theron | Single e felice: “Ho tempo solo per i figli”

Charlize Theron resta single. La nota diva sudafricana conferma di non avere alcuna relazione e, nel presentare il suo ultimo film “The Old Guard” al “The Howard Stern Show”, ribadisce di avere tempo, voglia e buoni sentimenti soltanto per i suoi due figli.

Charlize Theron è ancora single. Questo potrebbe far notizia, dato che la diva sudafricana – considerata fra le donne più belle del mondo – dice e conferma di stare bene da sola. La certezza, però, si scontra con un altro dato incontrovertibile: secondo l’attrice, molti uomini non si farebbero avanti per “timore reverenziale” nei suoi confronti. Dopo Sean Penn, infatti, con cui ha avuto una relazione nel 2015, il nulla. Nessuno ha fatto breccia nel suo cuore.

“Preferisco essere single piuttosto che covare insofferenza per qualcuno che non mi permette di essere quella che sono”, parole forti ribadite a gran voce durante “The Howard Stern Show” a cui ha partecipato per presentare il film “The Old Guard”. Si è parlato – come evitarlo, d’altronde – anche della relazione finita con Sean Penn: “Siamo stati insieme per un po’, è vero, abbiamo anche convissuto. Tuttavia, non ho mai pensato di sposarmi con lui”.

Charlize Theron chiarisce: “Mai pensato di sposare Sean Penn”

L’insofferenza per il matrimonio, però, Charlize l’ha sempre avuta: “È anche questo che fa allontanare gli uomini da me. Quando viene fuori il discorso matrimonio, molti restano perplessi. Le nozze non le ritengo essenziali. Non sono nella mia natura, ora voglio dedicarmi ai figli. Vorrei proteggerli sempre e preservare la loro intimità, non è facile con la vita che faccio”. Single e felice, dunque, nel cuore di Charlize Theron – al momento – c’è posto solo per August e Jackson di 7 e 3 anni. Il resto arriverà, forse. Certamente, ormai, sorprendere una donna acclamata e desiderabile come la celebre sudafricana diventa arduo.

Alcuni preferiscono desistere piuttosto che buttarsi a capofitto nell’arte del corteggiamento: non solo Sean Penn è rimasto scottato, probabilmente. Allora se arrivare al cuore di una donna così ambita è tanto difficile, più plausibili sono le sue remore. Per adesso fa la mamma di due figli adottati e voluti che, almeno loro, non potrebbero essere più fortunati. In attesa, come nelle più belle favole, del principe azzurro: i cavalli bianchi, però, sono finiti.

Charlize Theron vuole semplicità, passione e concretezza: altro che favola, bisogna fare i conti con la dura e sorprendente realtà per trovare qualcuno disposto a prendersi qualche rischio (magari soffrire un po’) per avere l’onore e l’onere di accompagnare una donna decisa, intelligente, fascinosa e a tratti ipnotica come sa essere ancora la celebre attrice. Così sì che la realtà supererebbe di gran lunga la fantasia, ma non è ancora il momento, evidentemente.

