Alex Zanardi incidente | Il figlio e il tenero messaggio via Instagram

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, aveva lasciato su Instagram un tenero messaggio per il padre che lotta ora in ospedale dopo un terribile incidente.

Oggi giorno, quando accade una tragedia, soprattutto se a esserne coinvolto è un personaggio pubblico, ecco che il web si riempie di ricordi commoventi, messaggi di stima, parole di sostegno e speranza.

Quando però l’uomo in questione è veramente eccezionale forse non bisogna attendere la tragedia per leggere simili attestazioni di stima.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Manuel Bortuzzo a “Che tempo che fa”: “Potrei camminare di nuovo”

Ecco allora che proprio adesso, mentre Alex Zanardi lotta in ospedale per superare le conseguenze di un altro devastante incidente, vediamo riemergere dal web una vecchia foto e delle parole di stima che valgono più di ogni altra testimonianza. Perché? Perché provengono da una persona molto speciale.

Alex Zanardi figlio: un messaggio di amore e stima

“Mio padre, alex zanardi, tutti dicono che è un esempio di vita come sportivo. Non lo penso, lui è un esempio di vita come padre #bestfamily #bestperson #bestfather“

Il post si accompagna a una foto in bianco e nero che ritrae il campione paraolimpico in compagnia del suo più grande fan, il figlio Niccolò.

SULLO STESSO ARGOMENTO: ALEX ZANARDI medaglia d’oro alle Paralimpiadi

Il post risale all’11 marzo 2015, oltre cinque anni prima dell’incidente che due giorni fa ha visto Alex Zanardi schiantarsi contro un camion in corsa durante un giro in handbike con alcuni amici.

Era un’iniziativa che doveva rilanciare il mondo dello sport italiano dopo le difficoltà della pandemia ed è divenuto lo scenario di un nuovo terribile incidente per il campione che anni or sono perse le gambe durante un’altra corsa, quella volta con un auto di IndyCar.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alex Zanardi, il campione paralimpico mette a segno un altro record

Il mondo dello sport e non solo si ritrova ora a tirare il fiato nuovamente e con essi anche i familiari di Alex Zanardi, incluso ovviamente il figlio.

Quest’ultimo, come tutti i cari del campione, resta oggi in silenzio ma anni or sono aveva già detto ogni cosa, aveva già spiegato l’eccezionalità di quello che tutti definiamo campione ma che lui può definire semplicemente “suo padre”.

Chi lotta per la vita oggi è dunque non solo un esempio di vita, di amore per lo sport, di tenacia e passione ma anche un padre eccezionale, e ricorda sembra adesso più importante che mai.

Spesso dimentichiamo infatti che i nostri idoli, quelli per cui formuliamo quei messaggi di stima, sono anche dei figli, dei mariti, degli amici e dei padri, eccezionali nella vita privata come in quella pubblica.

Tanto eccezionali da meritare di esser chiamati “esempi di vita” ben prima che un incidente giunga a mettere in bilico la propria vita.