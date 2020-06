Bucce di banana, 8 incredibili motivi per non buttarle

Non gettare più bucce di banana nella spazzatura: scopri in questo articolo 8 consigli intelligenti per riutilizzarle

Nell’immaginario collettivo, la buccia di banana ha un solo scopo: finire in un cassonetto. Dopo aver mangiato la sua polpa tenera e dolce, gettiamo via la sua buccia ignari del suo grande potenziale e dimenticando che sono ricche di vitamine, sostanze nutritive e oligoelementi di formidabile utilità nella vita di tutti i giorni. In effetti, questa parte del frutto che ignoriamo negligentemente ha molte virtù! Prima di sbarazzartene, pensa a tutto quello che potresti farci.

Bucce di banana, proprietà ed usi alternativi

La buccia di questo frutto è una vera miniera di benefici che possiamo sfruttare per molteplici applicazioni. Ecco 8 consigli della nonna che ti faranno riflettere due volte prima di buttarle nella spazzatura.

1/Allevia il prurito

Non c’è niente di più fastidioso del prurito persistente. A tal fine, la buccia di banana risulta essere un formidabile alleato. Con proprietà anti-infiammatorie e idratanti, allevia l’irritazione da punture di insetti o il contatto con sostanze irritanti. Per trovare sollievo, basta strofinare la parte interna sulla zona interessata. Assicurati che la buccia della banana sia matura per evitare di irritare ulteriormente la pelle.

2/Rimuovere le macchie sullele unghie

I fumatori lo sanno molto bene, questa cattiva abitudine tende a lasciare segni sulle unghie e sulle dita. Giallo o marrone, questi segni sono lungi dall’essere piacevoli da guardare. Fortunatamente, la buccia di banana può porre rimedio a questo disagio. Secondo uno studio, sarebbe in grado di combattere l’iperpigmentazione della pelle. Tuttavia, è consigliabile smettere di fumare se si desidera eliminare questo problema a lungo termine, senza dimenticare il suo impatto sulla salute!

3/Prevenire le rughe

Come la sua polpa, la buccia di banana è ricca di sostanze nutritive utili per migliorare il tono e l’elasticità della pelle. La vitamina E che contiene agisce contro le rughe grazie alle sue proprietà idratanti, protettive e riparatrici. Inoltre, la buccia del frutto contiene anche altri antiossidanti utili per combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce delle cellule. Per sfruttare i suoi benefici, è sufficiente posizionare alcune strisce di buccia di banana sul viso. Lasciare agire per alcuni minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.

4/Sbiancare i denti

Il consiglio di questa nonna ti piacerà sicuramente. E per una buona ragione, ha il vantaggio di essere accessibile e molto economico. Grazie alle sue proprietà sbiancanti e antibatteriche, le bucce di questo frutto donano un sorriso da diva di Hollywood, basta strofinarle sui denti per alcuni minuti. Questa abitudine dovrebbe essere regolare se si desidera osservare buoni risultati, senza dimenticare la solita spazzolatura per mantenere una buona igiene dentale.

5/Ridona lucentezza all’argenteria

Per un’argenteria che brilla e ti onora quando ricevi ospiti, niente potrebbe essere più semplice: immergi una buccia di banana in un contenitore pieno d’acqua e quindi usa questo liquido per pulire l’argenteria. Vedrai che sfregando, non avrà più un’aspetto opaco e riprenderà il suo splendore fin da subito.

6/Crea il tuo fertilizzante

Grazie alle sostanze nutritive che contiene, la buccia di banana si rivela un ottimo fertilizzante. Prepara il tuo fertilizzante macerandolo in una grande ciotola piena d’acqua. Una volta filtrata la miscela, aggiungi 5 volumi di acqua e poi annaffia le tue piante!

7/Lucidare le scape in pelle



Mantenere lucide le scarpe in pelle in modo naturale e farle brillare sarà un gioco da ragazzi. Per fare questo, strofinale con l’interno di una buccia di banana. Quindi passa un panno morbido sulla superficie delle tue scarpe e saranno come nuove!

8/Intenerire la carne

A volte la carne è troppo dura o troppo secca. Fortunatamente, ci sono molti consigli per risolvere questo problema e uno di questi è quello di mettere una buccia di banana nella teglia! Lo stesso principio si applica se si sceglie di cucinare in padella. L’unica condizione: la tua carne deve essere disossata e senza pelle.

