La combinazione di acqua e banana fa miracoli sulla tua salute, ecco perchè dovresti assumerle insieme.

Perdere peso è una delle iniziative che richiede il massimo sforzo. Chi non desidera un corpo snello e scolpito? peccato che questo obiettivo non sia sempre semplice da raggiungere e conciliare gli impegni con lo sport, una dieta sana ed una vita attiva può essere difficile e a volte persino estenuante.

Inoltre, perdere peso richiede molto tempo: potresti passare più di un anno a cercare di contrastare il peso del tuo corpo, a volte senza successo. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti che possono aiutare il tuo corpo ad accelerare il processo di perdita di peso adattandosi al tempo e ad un rigoroso stile di vita da seguire. Scopri la ricetta miracolosa, di soli 2 ingredienti per un corpo perfetto. Avrai risultati reali ed efficaci se deciderai di seguire queste istruzioni ogni giorno e riuscirai a mantenere inalterato il tuo peso forma per parecchio tempo.

Perdi fino a 2,5 chili in una settimana con questi due fantastici ingredienti!

La ricetta per perdere peso è semplicissima e necessita solo di due ingredienti, acqua e banane.

Le banane sono una fonte di vitamine e minerali, contengono tre tipi di zucchero (glucosio, saccarosio e fruttosio), acqua e fibre, scopri anche le proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle.

La banana è povera di grassi e sodio ma molto ricca di potassio, un biglietto vincente per la perdita di peso. Gli zuccheri naturalmente presenti soddisfano le tue voglie e le tue papille gustative e riducono drasticamente la sensazione di fame. La fibra facilita il transito intestinale, che libera il corpo dalle tossine e sgonfia la pancia. Frutta come banana, avocado o cocco contengono pochissimi lipidi e promuovono l’eliminazione delle cellule adipose. Il potassio aiuta il metabolismo a bruciare i grassi, combatte l’ipertensione, aumenta il flusso sanguigno e riduce i crampi e i dolori muscolari. Avrai più energia da spendere e traboccherai di buon umore.

Come perdere peso con acqua e banane

Uno studio americano è stato condotto su alcune persone in sovrappeso e / o diabetiche per scoprire se l’amido contenuto nella banana causa la secrezione di insulina e può essere correlato all’aumento di peso. Tuttavia, i soggetti che hanno consumato quotidianamente 24 grammi di banana per un mese hanno perso in media 1,2 chili e, inoltre, sono riuscite a migliorare la loro sensibilità all’insulina.

Per quanto riguarda le persone che soffrono di diabete di tipo 2, e contrariamente alla credenza popolare, le banane acerbe possono migliorare la sensibilità all’insulina grazie all’amido resistente che contiengono che riduce la glicemia e la secrezione di insulina. Tuttavia, bisogna fare attenzione a consumare questo frutto immaturo con moderazione.

L’acqua oltre ad idratare il corpo, evacuare i rifiuti facilita la perdita di peso, purché si consumino ​​almeno 1,5 l al giorno. Si consiglia di bere idealmente 30 minuti prima dei pasti. Questo agisce come un soppressore dell’appetito. Se bevi un grande bicchiere d’acqua poco prima di mangiare, il volume dello stomaco aumenterà, accelerando così il processo di sazietà. Uno studio condotto dall’Università della Virginia ha dimostrato che bere prima di mangiare facilita il monitoraggio e l’efficacia delle diete ipocaloriche. Tra i volontari che hanno partecipato all’esperimento, coloro che bevevano prima di pranzo hanno perso una media di 5,4 chilogrammi in dodici settimane, rispetto a meno di 3,3 chilogrammi di coloro che non bevevano.

Per perdere peso grazie ad acqua e banane, basta mangiare ogni giorno due banane e bere due bicchieri di acqua calda prima di fare colazione. Ma soprattutto, non mangiare nulla dopo le 18h. Ricorda anche di mangiare una banana e un bicchiere d’acqua quando vieni assalito dai morsi della fame, perché i due ingredienti sono eccellenti soppressori dell’appetito.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI