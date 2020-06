Irama dopo Amici Speciali ammette: “E’ difficile da accettare”

Irama, dopo aver partecipato e vinto la prima edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi, ha svelato com’è nato il monologo sulla morte di George Floyd presentato durante la finale.

Irama, per il volere del pubblico del piccolo schermo, ha vinto la prima edizione di Amici Speciali. Il cantante, recentemente intervistato da Il corriere della sera, ha confidato com’è nato il monologo sulla morte di George Floyd, quello che probabilmente gli ha permesso di giungere alla vittoria della prima edizione del talent show organizzato da Maria De Filippi per aiutare a contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Irama vince Amici Speciali | Laura Pausini gli scrive dopo la finale

“Durante la finale volevo portare qualcosa che mi toccasse a livello umano, senza fare qualcosa di tipo politico” ha confidato Irama sul monologo sulla morte di Geroge Floyd, presentato durante la finale di Amici Speciali. “Non è stato facile per me portarlo in scena, solitamente questo non è il mio modo di comunicare, ma quando ho visto quel video ne sono rimasto traumatizzato” ha spiegato il cantante.

“Non riesco a trovare una valida spiegazione per il razzismo, per me è qualcosa di folle ed è difficile da accettare” ha proseguito. “Anche se ci sono persone che ancora non riescono a capirlo, ma confido nella mia generazione” ha concluso.

Amici Speciali | Irama commenta il suo rapporto con Stash e svela: “Non vedo l’ora”

Il vincitore di Amici Speciali, tra una confessione e l’altra, ha rivelato che il compagno di viaggio con cui ha legato di più durante il corso di quest’avventura è stato Stash dei The Kolors e non vede l’ora di scoprire come sarà il volto del suo bambino, visto che il cantante ha annunciato che la sua compagna è in dolce attesa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maria De Filippi: quanto ha donato Amici Speciali alla protezione civile

“Ho legato con tutti i miei compagni, ma in particolar modo con Stash” ha ammesso Irama su Stash dei The Kolors. “Ritengo che lui e la sua band siano dei veri musicisti” ha proseguito il cantante. “Sono curioso di vedere suo figlio, spero sia un bambino con il ciuffo proprio come il papà” ha aggiunto, facendo riferimento all’annuncio del cantante ad Amici Speciali.

Visualizza questo post su Instagram Il video di Mediterranea è online su Youtube Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 19 Giu 2020 alle ore 5:43 PDT

Irama dopo Amici Speciali, intanto, è concentratissimo sulla sua carriera artistica. Tant’è che ha da poco rilasciato il video del suo nuovo brano Mediterranea.