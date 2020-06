6 segni che il tuo partner ti sta “distruggendo”

Se il tuo partner ha questi atteggiamenti può distruggerti anzichè regalarti la felicità che meriti. Capta i 6 segnali di avvertimento.

La felicità con la F maiuscola è ciò che tutti ci auguriamo e ci aspettiamo dall’amore, perché abbiamo un bisogno intrinseco di amare e di essere amati. Ma può esserci un rovescio della medaglia, specialmente quando l’amore non fornisce più questo appagamento e genera piuttosto sofferenza. Il partner si mostra sempre più distaccato, infedele o addirittura autoritario e la donna preoccupata, dipendente e talvolta sottomessa.

Quando l’amore si trasforma in una relazione distruttiva

“Il miracolo dell’amore non è amare un uomo o una donna: è amare te stesso quanto basta per poter amare veramente un’altra persona”. Questa famosa citazione di Roger Fournier oltread essere alquanto esplicita, dimostra che la mancanza di amore per se stessi può avvelenare la relazione di coppia.

Secondo lo psicologo Jacques Salomé, questa mancanza di amore per se stessi può avere ripercussioni sui rapporti con gli altri. L’appropriazione dell’altro, la possessività, il rifiuto di dare e il “chiedere – chiedere”, faranno parte dei tratti caratteristici di queste persone manipolatorie.

Una relazione romantica dovrebbe consentire alla coppia di prosperare. Quando ad un certo punto questa relazione toglie il sorriso, significa che c’è un problema.

Ecco cosa succede ad una donna condivide la vita quotidiana di un uomo che la distrugge.

– Le manca fiducia in se stessa

In presenza della persona amata, perde i suoi mezzi, non per amore ma per mancanza di fiducia in se stessa. E per una buona ragione, teme la sua reazione e non osa affermarsi o prendere decisioni. In sintesi, non è più se stessa e si sente autentica solo quando è sola. È un segno che è in presenza di una persona tossica che la manipola, nonostante tutto l’amore che potrebbe provare per lui.

– Non può prendere le sue decisioni

In questi casi, spesso la donna non può agire liberamente. Il suo partner inizia a proibirle o imporle determinati limiti. La donna, per amore, accetta ma col tempo la relazione scivola e viene distrutta. In nessun caso una donna dovrebbe sentirsi intrappolata in una relazione che la limita emotivamente; dovrebbe mantenere intatta la sua personalità.

– Il suo partner la tiene lontana dalle persone che ama

Un partner possessivo può cercare di allontanare la sua donna dai suoi amici o dalla sua famiglia. Un atteggiamento inadeguato e non meno privo di egoismo. Impedire al proprio partner di avere una vita e un’interazione sociale potrebbe distruggerla e di fatto la relazione romantica potrebbe sgretolarsi e finire.

– Cerca a tutti i costi l’approvazione del suo partner

È un’abitudine che il partner manipolatore detti legge all’interno della coppia. Un atteggiamento tipico del partner tossico che cerca di controllare il suo partner e impedirgli di essere indipendente su tutti i fronti.

– Mette la felicità del suo partner davanti alla sua

Dimentica il proprio benessere per rendere felice il suo partner. Una prova d’amore certamente, ma a spese della propria felicità. L’egocentrismo e la manipolazione del partner tornano in vigore in questo caso per dimostrare il potere che ha sul suo partner di costringerlo ad agire secondo lui.

– È infelice e non soddisfatta

Essere in coppia dovrebbe renderci felici e realizzati, anche se la vita di coppia non può essere sempre ottimistica. Nell’amore, le fiabe non esistono, ma alcune basi dovrebbero comunque essere parte integrante della vita della coppia come rispetto, comunicazione, comprensione e ascolto. Una donna non può essere felice se il suo uomo la sminuisce continuamente e non mostra alcuna considerazione per lei.

