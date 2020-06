Linate rimane chiuso | lo scalo fermo ancora 1 mese

Fase 3 aeroporti, da oggi tornano operativi 25 scali italiani ma non quello di Milano Linate. La motivazione è doppia



Fase 3 aeroporti, da oggi con il via libera da parte di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 25 scali hanno riaperto. Non così però per quello di Linate, uno dei due punti strategici milanesi che potrebbe rimanere inattivo almeno ancora un mese. Diversi i motivi che hanno portato alla decisione. In primis i lavori di ristrutturazione, non solo in pista, ancora da terminare che non consentirebbero il giusto distanziamento. Ma anche i costo per Sea, la società che lo gestisce e che ha già da amministrare Malpensa.

In ogni caso da oggi, 15 giugno, sono definitivamente operativi altri aeroporti italiani. Parliamo di Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino Caselle, Venezia, Verona, Alghero, Ancora, Bari. Ma anche Bergamo – Orio Al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara e Pisa. Per gli altri comunque è possibile la gestione dei voli privati.