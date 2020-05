Amore | Come capire se lui è quello giusto?

Frequenti qualcuno da un pò, ci stai bene ma il dubbio attanaglia la tua mente… è davvero lui quello giusto? Ecco 10 segni che confermano che lo è.

Se con lui stai bene ma hai paura di affrettare i tempi, di restarci delusa, prova a capire se sia oppure no il caso di dare una svolta a questa vostra storia, ci sono dei segni che rendono questo essere umano non un problema ma la soluzione. Eccone 10 che ti aiuteranno a valutare se sei di fronte all’uomo giusto o se è il caso di fermarsi qui.

Lui è quello giusto? Ecco 10 segni che devi considerare

Partiamo da un concetto ormai assodato: l‘uomo ideale non esiste, così come non esiste la persona perfetta, a partire da questo postulato siamo finalmente liberi di non perseguire sull’onda di una fantasia e rischiare di finire la nostra vita circondati da adorabili gatti.

Se attualmente sei in una relazione, ti piace molto stare con lei o lui, ma quel maledetto dubbio attanaglia la tua mente questo articolo ti aiuterà a fare chiarezza.

Ecco dieci linee di pensiero per fermare questa procrastinazione e infine fare il grande passo, in avanti o in arresto:

1/Ci aiuta a realizzare noi stessi

Si interessa a te e alla tua vita… davvero. Ha capito il tuo passato e ora fa emergere il meglio di te. Ti spinge a credere in te stesso e ti tira su.

2/Ti fa ridere

Ti fa impazzire il suo modo di disconnettersi improvvisamente per portarti sulle dolci sponde dell’umorismo assurdo, nero, satirico … con lui le risate sono assicurate. Tuttavia, entrambi sapete che la vita non sarà sempre un grande intrattenimento no?

3/Sei te stesso

Nessun giudizio oscurare la vostra relazione. Sei ciò che ami essere e ami te stesso. Tutto è semplice e leggero al suo fianco e le prove della vita non sono impossibili, sono condivise e trascese.

4/Le discussioni sono fantastiche



Sei un soggetto sensibile, per te le parole pesano molto e spesso feriscono come lame taglienti, eppure con lui o lei, persino litigi o incomprensioni diventano arricchenti.

5/Non ti ha attratto troppo quando l’hai incontrato per la prima volta

Sebbene l’attrazione sia una componente essenziale dello sviluppo di una relazione tra due persone, può essere una trappola all’inizio di una relazione perché si esaurisce rapidamente. Non con lui, le cose specialmente a letto, avvengono gradualmente, lentamente e sono sempre meglio.

6/Ha dei difetti …

… E tu li adori. E lui lo riconosce.

7/Trascorre volentieri il suo tempo con te

Ovviamente quando torni dal lavoro non lo trovi ad aspettarti seduto davanti a casa tua, ma sa come mettersi a tua disposizione e ti dimostra che sei diventata la SUA priorità.

8/Parla con calma dei suoi ex

Ha un passato e questo è ovvio. Quando ne parla lo fa con distacco e onestà.

9/Lui è unico

Prima di lui non avevi percepito in altri una tale capacità di sorprenderti intellettualmente, moralmente, psicologicamente, intimamente … perché al tuo contatto si rinnova incessantemente e quindi anche tu.

10/Siete diversi

Ed è per questo che è così bello stare con lui. Lui ama i film dell’orrore e tu ami le commedie romantiche, le pizze, il sushi, tu ami stare a casa e lui ama uscire … insomma, lui è Yin e tu sei Yang, due estremi di un intero che sa convivere così bene insieme.