8 segni che il tuo uomo è anche il tuo migliore amico

Quando il nostro uomo è anche il nostro migliore amico si genera un mix magico e meraviglioso. Questi 8 segni indicano che il tuo uomo è tutto questo.

L’amicizia tra uomo e donna all’interno della coppia dovrebbe essere una prerogativa. Condividere la propria vita con una persona che è allo stesso tempo amico e amante è meraviglioso, oltre alle complicità e alle risate che ci fanno innamorare ogni giorno c’è una componente attrattiva, un mix unico. Scopri gli 8 segni che indicano che hai trovato un amore-migliore amico.

Coppia: quando i partner condividono amore e amicizia

Il tema dell’amicizia tra uomo e donna viene discusso da tempo, c’è chi crede che possa esistere e chi no, quando si tratta di due partner le cose cambiano. Spesso il confine tra l’amicizia e l’amore è molto piccolo e nella coppia il partner è anche il nostro migliore amico, con lui condividiamo risate, segreti, consigli, bei momenti, complicità … e questo è indubbiamente un grande vantaggio.

Quando il nostro partner è anche il nostro migliore amico ci sentiamo indunbbiamente più completi, appagati, capiti. Sentiamo di aver trovato la persona giusta quando chi è al nostro fianco ci comprende e ci accetta per quello che siamo, ci sostiene e ci incita a migliorare, sentimenti tipici dei rapporti di amicizia.

Avere un partner perfetto dunque per una donna significa non solo trovare un marito amorevole e un grande padre, ma anche il proprio migliore amico. L’amicizia è una componente essenziale del grande insieme che chiamiamo … amore!

Più il nostro uomo è completo più lo amiamo, il mix ideale si ottiene quando lui rappresenta tutto per noi: il nostro amante che ci fa ardere di passione, il nostro coach motivazionale che ci aiuta a raggiungere sempre la parte migliore di noi stessi, il nostro cucciolo, ovvero la persona che sprigiona la nostra dolcezza e ci fa abbattere ogni barriera ed abbandonare alle coccole, il nostro angelo custode che ci mette in guardia dal pericolo mettendo il suo occhio vigile a nostro favore, in definitiva il nostro migliore amico!

La prova che il tuo uomo è anche il tuo migliore amico sta in questi 8 segni

1 / Vi ritrovate a parlare per ore

Il tema non è importante, attualità, stitichezza, tempo, musica, il nostro rapporto, la nostra infanzia, i nostri sogni, le nostre speranze … gli argomenti possono essere i più disparati, è il piacere e la sintonia che emerge chiacchierando che fa la differenza. E dopo quella chiacchierata ci sentiamo molto meglio.

2 / Le barriere di intimità

All’inizio di un rapporto l’attrazione gioca un ruolo cruciale, siamo sempre avvinghiati e non ci stanchiamo mai di fare l’amore. Ad un certo punto le cose cambiano, assistiamo ad un calo della frequenza di rapporti, eppure l’amore è ancora lì e ancora più forte.

3 / Coltivate una dolce follia

Quando siete insieme e vi lasciate andare e avete voglia di ridere può accadere di tutto: una lotta di solletico, scherzi, il rincorrersi, l’amore ci rende dannatamente più giovani e ci da voglia di vivere entusiasmo e fantasia.

4 / Parlate una lingua solo vostra

Inevitabile quando la complicità è alta avvengono cose incredibili. Spesso una coppia riesce a capirsi inventano parole che definiscono perfettamente qualcosa, mischiano termini e ne coniano di nuovi, la lista è sempre aggiornata e fa morire dal ridere. Il livello superiore a quello di comunicare con le parole è solo quello di capirsi con un semplice sguardo!

5 / Vi sentite al sicuro

La vostra vita con lui è rassicurante, la vostra casa è il porto sicuro dove attraccate, dove il mondo fuori non conta più, dove potete denudarvi di tutto, essere voi stessi ed essere perfetti così per l’altro.

6 / Fate battute stupide

Nessuno può capirvi se non voi stessi, l’amore a volte vi rende stupidi eppure vi fa sentire bene!

7 / Vi sostenete a vicenda

Non esiste coach motivazionale migliore di chi agisce per il nostro bene accecato dall’amore che prova per noi, di chi riesce sempre a trovare il modo e le parole giuste per spronarci a dare il meglio e a dimostrare al monddo il nostro potenziale.

8 / Abbiamo grandi segreti

Sppiamo cose dell’altro che nessuno sa o perchè ce le ha confidate lui o perchè le abbiamo vissute insieme. Esperienze uniche come l’assurdo comportamento avuto in stato di ebbrezza o per una paura improvvisa. Cose che usiamo per ricattare amichevolmente l’altro quando vogliamo concessioni da lui… cose che ci fanno ridere tutte le volte che ci ripensiamo.

