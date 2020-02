Cos’è il vero amore? se si verifica questo lo hai già capito

Tutti sogniamo il vero amore, a volte crediamo di averlo afferrato altre ci chiediamo com’è veramente e come riconoscerlo. Ecco la risposta.

Se vivi una vita di coppia soddisfacente probabilmente avrai capito anche tu cosa c’è alla base del vero amore. E se non lo hai ancora capito è solo perchè amare non è così semplice come potrebbe sembrare. Amare l’altro incondizionatamente non è qualcosa che si può fare a comando. Nessuno ci insegna ad amare, ognuno lo fa a modo suo. Inoltre l’amore è qualcosa che fluttua perchè è costituito da scenari inimmaginabili, cose che non possiamo prevedere. E’ legato agli eventi che possono cambiare la nostra vita e la nostra personalità, può dipendere dalle molteplici prove che la vita ci presenta e che scegliamo di affrontare insieme condividendo con l’altro la nostra vita quotidiana. Ma un amore vero ha una particolarità ed è universale. Se hai capito qual’è hai già capito tutto.

Cos’è l’amore vero?

Tutti sogniamo l’amore perfetto. Ma cos’è il vero amore? Molti autori hanno fornito la propria interpretazione dell’amore, una tra le più belle e rappresentative è quella data da Leonardo Felice Buscaglia, nel suo libro Amore: “L’amore è amore solo quando è dato senza che in cambio ci si aspetti alcunché”.

Questa frase fa capire che non esistono ragioni specifiche per cui amare qualcuno, alla fine amare davvero ha diversi significati …

Per alcune persone il vero amore è quello che sarà in grado di raccogliere i pezzi delle proprie ferite e di dare una parvenza di equilibrio alla propria vita. Per altri attraversare un lungo fiume tranquillo senza scontri o ostacoli, non è per niente edificante, ognuno ha i propri requisiti nei confronti della persona amata, spettative, che a volte sono inaccessibili. Eppure l’amore vero ha una chiave universale uguale per tutti:

“Il vero amore è accettare l’altro senza cercare di cambiarlo”

Fateci caso. Bramosi di incontrare la persona giusta, spesso quella giusta si presenta a noi senza che siamo in grado di vederla, abbiamo la pretenzione che l’altro non abbia difetti, perchè la persona ideale non ne ha. Ma questa persona non esiste e se si continua a cercarla non si troverà mai l’amore vero.

Ormai dovresti aver capito che nessun essere umano sarà mai all’altezza dei tuoi criteri al 100%. Bisogna essere realistici, pretendere da un partner che ti metta sempre al primo posto o che sia sempre disponibile ogni volta che ne hai bisogno è follia. Il vero amore è avere un essere imperfetto al tuo fianco che è speciale proprio per la sua unicità, con il quale puoi costruire una relazione altrettanto unica ma veramente fantastica.

Vero amore e perfezione

Così come un partner non potrà mai rasentare la perfezione, neanche l’amore può farlo. Nessun amore può essere immune a caos, frustrazioni, incomprensioni o delusioni.

Quelloche rende un amore speciale è lottare affinché la relazione continui, anche quando, l’accordo viene scalfito. È avere la consapevolezza che la persona che condivide la sua vita quotidiana con noi non è perfetta, ma questo non te la fa amare di meno, perché oltre i suoi difetti possiede qualità straordinarie.

L’amore non si deve mai soffocare, non bisognerebbe mai desiderare di cambiare l’altro, l’amore vero cresce liberamente mentre ci si sostiene a vicenda. Cercare di cambiare la vera natura dell’altro è uno degli errori più terribili che si possano commettere e porta al deterioramento dell’autostima e della fiducia.

Amatevi, fate battere il vostro cuore alla stessa velocità dell’altro. Crescete liberamente, insieme ma divisi, l’uno al fianco dell’altro.

Sprona l’altro a migliorare, a trovare motivazione e soddisfazione, ad aumentare la propria autostima e la propria energia. Aiutalo a raggiungere i suoi obiettivi e prosperate in una relazione equilibrata.

Una relazione può dirsi davvero soddisfacente nel caso in cui entrambi i partner apprezzano le qualità umane dell’altro. Nessuno può modellare l’altro a proprio piacimento. Preoccupatevi piuttosto l’uno dell’altro, rispettatevi, comunicate tanto, accettatevi a vicenda con tutti i vostri difetti e alla fine vi renderete conto che non manca nulla nella vostra relazione e che saretestati in grado costruire il vero amore. Trovare chi ci ama con tutte le nostre imperfezioni e incoerenze ci farà sentire felici di esistere nella sua vita.