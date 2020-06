Miley Cyrus con un tweet lancia un appello a diversi capi di stato, tra questi anche a Giuseppe Conte. “Dobbiamo rimanere uniti per affrontare il Covid-19”.

La cantante americana Miley Cyrus ha lanciato su twitter un appello a una serie di capi di governo, tra questi figura anche il premier italiano Giuseppe Conte.

Miley Cyrus ha invitato il presidente del consiglio Conte a unirsi alla campagna internazionale “Global goal: unite for future“.

Nel tweet della cantante si legge: “Italia e il mondo unito in solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti. Dobbiamo rimanere uniti per affrontare #Covid19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare sulle comunità di colore. Si prega di unirsi a noi”.

La cantante tagga il premier e poi aggiunge l’hashtag #globalgoalunite.

In sostanza, la Cyrus sostiene che sia necessario restare uniti per combattere il Coronavirus e l’impatto che ha avuto sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore.

Chissà se Conte risponderà all’appello della star internazionale.