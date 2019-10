Miley Cyrus in ospedale, come sta adesso la cantante?

Miley Cyrus in ospedale posta una serie di immagini mentre è stesa a letto e i fans si preoccupano. Sta curandosi per una tonsillite, a consolarla ci pensa Cody Simpson.

Miley Cyrus in ospedale e i suo follower vanno in fibrillazione. Soprattutto dopo che la cantante americana nelle ultime ore ha postato una serie di immagini particolari. In uno è sdraiata con una flebo al braccio e l’aspetto sofferente. Il post con cui commenta è di dorore puro: “Cercando di riprendermi il prima possibile. Mandatemi energie positive per liberarmi di questa m***a il prima possibile”.

Guarda anche: E’ finito il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Dopo solo 8 mesi i due hanno detto basta – VIDEO

Miley si sta facendo curare per una fastidiosa tonsillite che non le concede tregua. L’ennesimo episodio spiacevole di questi mesi. Sembra che dopo la separazione dal marito Liam Hemsworth non ne vada una giusta. Ma per fortuna al suo fianco c’è il nuovo compagno. O almeno così si definisce Cody Simpson. giovane cantante australiano che conosce da un pezzo. “Questo dolce ragazzo è venuto a trovarmi in ospedale per cantarmi la canzone che ha scritto per me…”, ha scritto lei. E il gossip si impenna.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI