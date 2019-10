Il resveratrolo è una sostanza poco nota ma molto importante per il nostro organismo, non si trova solo nell’ uva. Scopriamo qualcosa in più

Avete mai sentito parlare del resveratrolo? E’ una sostanza prodotta nella maggior parte delle specie vegetali, si trova nella buccia dell’uva e nel vino, ma anche in altri alimenti. E’ conosciuto per le sue proprietà antiossidanti, curative perchè abbassa il colesterolo cattivo e non solo, aiuta anche a proteggere il nostro organismo da patologie cardiovascolari e tumorali. Quindi se mangiate l’uva assumete questo antiossidante perchè è presente nella buccia dell’acino d’uva, oppure potete spremerla per ottenerne il succo. Scopriamo in quali alimenti è contenuto oltre all’uva e quali sono i benefici di questa sostanza.

Proprietà benefiche

Il resveratrolo è un polifenolo (antiossidante) che possiede diverse proprietà per il nostro organismo ecco quali:

azione antiossidante : che contrasta i sintomi della vecchiaia;

: che contrasta i sintomi della vecchiaia; abbassa il livello di colesterolo

previene malattie cardiovascolari

rallenta la diffusione dei tumori : c’è una molecola che va a contrastare la formazione dei radicali liberi propri del tumore;

: c’è una molecola che va a contrastare la formazione dei radicali liberi propri del tumore; stimola la produzione di collagene : aiuta a combattere contro i segni dell’invecchiamento;

: aiuta a combattere contro i segni dell’invecchiamento; azione antivirale

anti-diabetica

neuro-protettiva.

In quali alimenti e' contenuto Il resveratrolo è presente in diversi alimenti come: vino rosso

bucce dell’uva rossa

succo d’uva

arachidi

gelso

alcune erbe cinesi

bacche

pinoli. La quantità presente nei vini è variabile, si trova in quantità maggiori nel vino rosso rispetto al vino bianco, la quantità è molto variabile, può dipendere da vari fattori come: