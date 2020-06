Chiara Ferragni supporta la Black Lives Matter | Fan sbotta: lei lo asfalta

Chiara Ferragni ha scelto di sposare la protesta della Black Lives Matter. Un suo fan ha bocciato questa scelta, ma la moglie di Fedez lo ha messo a tacere come soltanto lei sa fare.

Chiara Ferragni da sempre utilizza la sua popolarità e la sua fama per scopi benefici. Non è assolutamente un mistero che lei e suo marito Fedez abbiano fornito un aiuto concreto per contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia, ma non solo. Insieme si sono uniti anche per combattere il revenge porn e ora sono pronti a sposare una nuova battaglia: la Black Lives Matter, movimento nato per abbattere le differenze tra bianchi e neri, visti gli ultimi episodi di cronaca negli Stati Uniti.

La bionda influencer, dopo aver aiutato chi aveva bisogno durante l’emergenza del covid 19, ha pubblicato un post su Instagram per sensibilizzare i suoi followers in merito a questa nuova battaglia, ma un suo fan non ha gradito il gesto ed ha subito sbottato. La moglie di Fedez è prontamente intervenuta, invitando l’utente in questione a levarle il follow da Instagram perché non ha bisogno di persone che la supportino che mancano di umanità.

“Ti prego, toglimi il follow” ha scritto Chiara. “Non ho bisogno di supporter che non sono d’accordo con quanto ho scritto”

Chiara Ferragni ha asfaltato un fan su Instagram, che non ha apprezzato questa nuova battaglia sociale.

Black Lives Matter | Chiara Ferragni sposa il movimento contro il razzismo

La protesta Black Lives Matter è nata da un episodio di cronaca americano, dove un poliziotto ha ucciso un uomo, George Floyd, soltanto perché nero, soffocandolo, nonostante lui lo avesse supplicato di smetterla perché non riuscita più a respirare.

“Ora e per sempre sarò solidale con le persone di colore nella loro lotta contro il razzismo e sulla superiorità che si è auto imposta la razza bianca” ha scritto Chiara Ferragni a favore della Black Lives Matter. “Sono a favore della pace e dell’accettazione” ha spiegato l’influencer, che pare voler allargare la famiglia. “Sono una persona privilegiata, lo so bene, e userò questo mezzo per aiutare a contrastare le differenze e rendere questo mondo un luogo migliore per tutti”.

“Mi sto informando per dare una mano concreta, per quanto possibile, a questa causa” ha concluso la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez ancora una volta, perché anche il rapper ha abbracciato la causa, dimostrano che è possibile fare un ottimo utilizzo dei social, sensibilizzando le persone ad abbattere i muri delle differenze.