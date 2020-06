In mezzo alle molte varianti con le lasagne, ce ne sono alcune particolari, come le lasagne morbide alla zucca, un primo piatto regale

Ricette con la zucca ce ne sono molte. Ma abbinarla alle lasagne è sicuramente originale e gustoso. In questa versione delle lasagne morbide alla zucca sparisce il classico ragù di carne per un primo piatto originale e davvero interessante.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lasagne fredde con le verdure | piatto unico estivo

Un’alternativa perfetta da servire per un pranzo domenicale o quando ci sono amici a cena. La zucca è ottima in autunno e in inverno, ma congelandola già a cubetti potrete in realtà utilizzarla in cucina anche in altre stagioni. Questa è anche una base interessante dalla quale partire per preparazioni più ricche- Potete provare le lasagne con zucca e speck, pancetta o salsiccia, zucca e funghi, zucca e carciofi. Oppure sostituire direttamente la besciamella con alcuni formaggi come il gorgonzola, la ricotta o la provola

Lasagne morbide alla zucca, ricetta golosa

Sono almeno un paio i vantaggi delle lasagne morbide alla zucca. Il primo è che potete prepararle con largo anticipo e il secondo è che potete anche congelarle appena cotte.

Ingredienti:

500 g lasagne all’uovo

1 kg zucca già pulita

50 g parmigiano reggiano

100 ml brodo vegetale

2 spicchi di aglio

3 rametti rosmarino

4 cucchiai olio extravergine d’oliva 50 g

sale fino

pepe nero

Per la besciamella

400 g latte intero

40 g burro

40 g farina 0

noce moscata

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lasagne al salmone con crema di robiola

Preparazione:

Cominciate scaldando il brodo vegetale che servirà per la salsa e poi passate alla zucca. Tagliatela a metà togliendo filamenti interni e semi, tagliate la polpa a fettine e poi a cubetti più o meno uguali.

In una padella versate l’olio, lasciate soffriggere l’aglio e aggiungere il trito di rosmarino, eliminando poi l’aglio quando è dorato. Poi unite la zucca a dadini e per non farla asciugare aggiungete ogni tanto un mestolo di brodo. Lasciate cuocere per un quarto d’ora a fuoco moderato, fino a quando non si sarà ammorbidita.

A parte preparate la besciamella. In un pentolino scaldate il latte senza farlo bollire, insaporitelo con la noce moscata grattata fresca. In un’altra pentola mettete a sciogliere il burro a fuoco dolce e poi toglietelo dal fuoco unendo la farina a pioggia frustando con forza per evitare che si formino grumi. Rimettete sul fuoco moderato, unite il latte lasciando addensare per alcuni minuti.

Ora è il momento di montare la lasagna. In una pirofila da forno disponete uno strato di besciamella, poi uno di pasta all’uovo. Poi ancora besciamella e dadini di zucca, ancora uno di besciamella e lasagne terminando con uno strato di zucca. Infine spolverate con formaggio grattugiato (parmigiano o grana)

Mettete la pirofila in forno a preriscaldato a 170° per 20 minuti (in quello ventilato bastano 160° per 15 minuti circa) fino a quando non sarà dorata la superficie. Sfornatela, lasciate riposare alcuni minuti fuori dal forno per farla addensare e poi servite la vostra lasagna morbida alla zucca ancora calda.