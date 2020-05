Stefano De Martino reagisce così al video con cui Belen Rodriguez si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram parlando di un momento difficile.

Stefano De Martino reagisce con il silenzio allo sfogo di Belen Rodriguez. Nelle scorse ore, la showgirl argentina ha pubblicato un video su Instagram in cui parla con sincerità del momento delicato che sta vivendo. Uno sfogo amaro quello della Rodriguez che ha deciso di fare di fronte ad alcune illazioni che stanno circolando sul web per proteggere se stessa e il figlio Santiago.

Stefano De Martino in silenzio: Belen Rodriguez si consola con l’amore di Santiago e della famiglia

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati i problemi. Dopo poco più di un anno dal ritorno di fiamma, la coppia sta nuovamente attraversando un momento difficile come ha ammesso Belen in un video pubblicato sui social.

“Questo è un momento difficile, ripeto, per me molto anche perchè non me l’aspettavo. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre”, sono state alcune delle parole pronunciate da Belen.

Stefano, ancora a Napoli, città che ha raggiunto dopo aver trascorso la prima parte della quarantena a Milano con Belen e il figlio Santiago, non si è ancora pronunciato su quello che sta accadendo. De Martino, infatti, sui social, pubblica solo storie relative al suo lavoro. Attualmente, è impegnato nella realizzazione della nuova stagione di Made in Sud. Tornerà a parlare della sua vita privata nelle prossime settimane o preferirà il silenzio?

Belen, nel frattempo, si consola con l’amore di Santiago, il suo principe azzurro a cui sta dedicando tutte le attenzioni. A far spuntare un sorriso alla Rodriguez è anche la sua famiglia che, in questi anni, non l’ha mai lasciata sola e sulla quale può contare sempre.

Belen e Stefano, dunque, riusciranno a superare questo momento difficile e a ritrovare la magia del loro amore?