Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini rompono il silenzio e smentiscono il gossip raccontando tutta la verità sul loro rapporto.

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini raccontano la verità sul loro rapporto smentendo il gossip scoppiato negli ultimi giorni. Il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stata immortalati in alcune foto pubblicate dal settimanale Chi in cui sono in un maneggio dove si sarebbero incontrati per la prima volta. Sia Ramazzotti che Sonia Lorenzini, infatti, fanno chiarezza su quello che è il loro rapporto.

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini: “ Questo mondo del gossip è un disastro “

Eros Ramazzotti, dopo aver smentito il gossip su Roberta Morise, contattato da Alberto Dandolo per Oggi, smentisce anche i rumors su un suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Dagospia, in merito, riporta:

“’SOLO UN’AMICA’ – Ma questa volta è lo stesso Eros Ramazzotti che smentisce tutto, in esclusiva al settimanale Oggi: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme. Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente “. Più chiaro di così…”.

Anche Sonia Lorenzini ha fatto chiarezza attraverso il proprio profilo Instagram:

“Non pensavo di dover toccare l’argomento e puntualizzare, vi dico che non c’è nient’altro rispetto a quello che potete aver visto. Semplicemente l’ho conosciuto (Eros Ramazzotti, ndr) dove io ero con altre amiche. Credo che sia un maneggio che lui frequenta sempre. Chiarisco questa cosa. Spero di non doverci più tornare perché non ce ne è bisogno”.

Nessun flirt, dunque, tra Ramazzotti e Sonia Lorenzini che hanno prontamente smentito il gossip scoppiato nelle ultime ore da alcune foto scattate in un maneggio.