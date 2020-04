Roberta Morise rompe il silenzio e parla del presunto flirt con Eros Ramazzotti, già smentito dal cantautore: “mai più sentito”.

Roberta Morise rompe il silenzio e, per la prima volta, parla del gossip sul presunto flirt con Eros Ramazzotti. La showgirl che affianca Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, racconta la propria versione dei fatti in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

Roberta Morise: “Eros Ramazzotti? Avrei preferito il silenzio. Mai più sentito”

Nelle scorse settimane, si era diffusa la voce in merito ad un presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Se l’ex fidanzata di Carlo Conti ha preferito non commentare, dopo pochi giorni, Ramazzotti ha smentito la notizia con un post su Instagram. Oggi, però, a parlare è proprio Roberta.

“In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio”, ha dichiarato la Morise a Chi- “Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

“In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne”, ha aggiunto ancora Roberta pensando alle possibili motivazioni che hanno spinto Ramazzotti a smentire la notizia.



Poi svela di averlo conosciuto ad alcuni concerti e di non averlo mai più sentito. “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follo. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a ‘I Fatti vostri’? (ridendo, ndr). Giuro, dopo quel post non l’ho mai più sentito”, ha concluso.