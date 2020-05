5 cose da fare quando “incroci” il profilo del tuo ex su Tinder

Ecco 5 atteggiamenti da adottare quando il viso del tuo ex appare tra le foto degli utenti di Tinder.

Vi siete lasciati e avete deciso di seguire ognuno la propria strada. Anche se non è passato molto tempo dalla vostra rottura e il tuo cuore è ancora sofferente, ma un pò per solitudine e un pò per curiosità, la voglia di rimetterti in gioco ti assale, sei curiosa di vedere se qualcuno riesce a destare il tuo interesse o se riuscirai a non pensare più a lui.

Così scarichi l’app di un noto sito d’incontri. Per qualche giorno giace sul tuo telefono e sommersa dai dubbi la guardi senza fare altro. Finchè un giorno decidi che è arrivato il momento. Clicchi e apri l’app di Tinder e vieni accolto da una valanga di foto profilo.

Davanti a queste foto hai due opzioni: scorrere verso destra per esprimere interesse e verso sinistra per esprimere che non è il tuo tipo.

Scorri, scorri sorri, scorri e poi…. eccolo li, bello come il sole, il tuo ex è su Tinder, pronto a lasciarsi conquistare. Cosa fare in questi casi? Scopri i nostri consigli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: App di incontri: i 6 errori da non fare



Il tuo EX è su Tinder? Ecco 5 cose da fare subito

1/Esci da Tinder

Non eri pronta per questa sorpresa quindi potresti reagire impulsivamente e pentirtene subito dopo. sei planata su Tinder per riempire il vuoto lasciato da lui e colmare quel senso di solitudine e non potevi immaginare che avresti trovato li anche lui.. prenditi tutto il tempo necessario per assorbire il colpo ma fallo con l’applicazione chiusa. Nel frattempo ti staraifacendo tantissime domande: da quanto tempo è iscritto? per quale scopo è su Tinder? mi avrà vista? perchè non mi ha detto nulla? cosa avrà pensato…. bene a questo punto devi immediatamente passare alla fase 2.

2/Chiama il tuo/la tua migliore amico/a

In questi casi niente è paragonabile al supporto emotivo e ai consigli della persona amica che ci conosce meglio di chiunque altro. Potrebbe seguire una conversazione tipo questa:

“È su Tinder?”

“Lo so, lo avevo visto manon sapevo come dirtelo.

“Sei ancora in linea?”

“Certamente … “

“Ok e ora cosa vuoi fare?”

“Lo amo ancora …”

“Sto arrivando! Vino bianco o rosso?

Dopo che avrai avuto questa illuminante conversazione e le tue idee saranno più chiare, non ti resta che optare per una delle due azioni che seguono: swipare a sinistra o swipare a destra?.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Coppia: 10 notizie curiose sugli incontri on line

3/Scorri immediatamente a sinistra senza perdere altro tempo



Ti ha lasciato senza troppe spiegazioni; si è comportato da codardo e ora è già su Tinder per riempire il suo ego narcisistico. Durante la vostra relazione, ha amato più se stesso che te. Se lo hai perso è stato meglio per te, meriti un uomo che ti ami davvero (A questo proposito ecco come capire se lui è quello giusto) la vostra separazione è stata un atto liberatorio, non tornare indietro, fai scorrere il pollice verso sinistra sullo schermo del tuo smartphone e guarda al futuro.

4/Swiper a destra

Ovviamente questo “incontro fortuito” non ha nulla di banale per te, anzi in qualche modo riaccende la speranza. Sapete entrambi che vi amate ancora e che se farai scorrere il dito verso destra probabilmente inizierete a sentirvi di nuovo e le braci appena sepolte potrebbero riaccendere il fuoco della passione. Eppure non sei sicura di cosa pensa lui. Non ti resta che scoprirlo. Vuoi darvi un’altra opportunità? allora mettiti alla prova. Mostragli il tuo interesse, se lui risponderà vuol dire che ha voglia anche lui di riprovare. Iniziate tutto da capo evitando però di commettere gli stessi erroi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Siti di incontri, lei gli da buca, lui si vendica sulla chat erotica!

5/Chiamalo

Sei assolutamente convinta che avete deciso di ricominciare da capo e siete approdati su questa isola virtuale di tentazione … senza crederci davvero. Vi amate ancora e vi incorrete l’un l’altro. La sua presenza è ancora vivace nella tua mente e non è un caso; La vostra storia era bella, a volte magica; basta ripensare al passato, è tempo di prendere un’iniziativa, componi il suo numero e digli quello che pensi.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Psiche e Personalità e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.