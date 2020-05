Educazione finanziaria nei bambini | Come gestire denaro fin da piccoli

Promuovere l’educazione finanziaria tra i bambini è importante al fine di sviluppare le capacità di cui avranno bisogno quando saranno finanziariamente indipendenti. Imparare a gestire il denaro fin da piccoli creerà adulti consapevoli e responsabili in grado di prendere le giuste decisioni per il proprio futuro.

Secondo una rilevazione Pisa/Ocse del 2018 in Italia un quindicenne su cinque è ‘analfabeta’ in materie finanziarie. Mentre negli altri Paesi Ocse la media è uno su 7. I ragazzi italiani si piazzano in coda con la Repubblica slovacca in una graduatoria che vede a metà classifica gli Usa, il Portogallo e la Lettonia. Mentre in testa l’ Estonia, davanti a Finlandia, Canada, Polonia e Australia, scrive il Sole24ore.

A fronte di questi dati diventa quasi un dovere impartire un’educazione finanziaria sin dalla più tenera età ai nostri figli. Insegnare ai bambini a gestire il denaro creerà adulti consapevoli e in grado di fare scelte responsabili per il proprio futuro.

I principali artefici dell’educazione finanziaria nei bambini sono i genitori, più che la scuola e gli insegnanti che possono comunque affiancare la famiglia. Si inizia infatti a parlare di denaro sempre dentro casa. Ad esempio quando un bambino vuole un giocattolo costoso sarà il genitore a dover spiegare il valore di quell’oggetto.

Come insegnare ai bambini a gestire il denaro attraverso l’educazione finanziaria

I bambini non conoscono il valore del denaro fino a che non siamo noi adulti a spiegarglielo. Ma come? Con esempi pratici e di vita reale. Molti sostengono che il vecchio uso di dare la ‘paghetta settimanale’ ai bambini sia un’ottima pratica per imparare le prime basi di economia.

Un bambino, infatti, non capisce il valore del denaro perché non lo guadagna. Ma se noi daremo ogni settimana un certo importo lui dovrà imparare a gestire i suoi soldi per comprare ciò che vuole. Che sia un pacchetto di caramelle piuttosto che un giornalino sarà costretto a fare i conti per riuscire a rientrare nel budget settimanale fornito dai genitori.

Imparerà così anche il concetto di risparmio. Se vorrà acquistare un giocattolo che costa, ad esempio 20 euro, ma la sua paghetta settimanale è di 10 euro, dovrà attendere almeno due settimane per acquistarlo e non potrà comprare nient’altro durante quei 15 giorni se non ha altri soldi da parte.

Le nuove generazioni possono contare anche sull’aiuto della tecnologia per imparare a gestire il proprio denaro. Se fino a qualche decennio fa i bambini ricevevano la paghetta settimanale in denaro cartaceo o in monete oggi possono averla direttamente sul proprio conto corrente.

A fronte anche dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ci impone di tenere misure di sicurezza sempre più elevate. Il non toccare fisicamente il denaro sicuramente è preferibile, soprattutto per i bambini.

A questo proposito esistono diverse app per gestire il denaro progettate per i bambini. Fra queste c’è ‘Revolut Junior’ pensata per ragazzi dai 7 ai 17 anni. Un’app che permette loro di controllare il proprio saldo e ricevere gli alert delle transazioni. L’account però può essere creato solo dal genitore o dal tutore legale che potrà facilmente gestirlo anche dal proprio telefonino attraverso l’app revolut.

Grazie a questi dispositivi i genitori potranno gestire la paghetta dei bambini con la possibilità di trasferire denaro verso l’account dei figli, accedendo anche a saldo e transazioni.

Inoltre, i genitori potranno ricevere le notifiche delle spese dei bambini. Il prodotto include infatti delle impostazioni di sicurezza che permettono loro di controllare funzionalità della carta e delle transazioni, come i pagamenti online.

I bambini avranno anche la propria carta per poter fare i pagamenti e in caso prelevare denaro.

Un’altra app dedicata alla gestione del denaro per bambini è ‘Yap’, studiata per i ragazzi dai 12 anni in su. Oltre ad offrire una Mastercard gratis per pagare in tutto il mondo, dà la possibilità di comprare online, farsi ricaricare dai genitori, inviare e chiedere soldi agli amici. E ciliegina sulla torta, ogni volta che si usa si possono vincere fino a 100 euro.

di Cristina Biondi