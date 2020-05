Dieta del gruppo sanguigno AB | sono molti i cibi permessi e consigliati

Rispetto al gruppo A che ha diverse restrizioni nel campo alimentare, il gruppo AB è più libero. Ma la dieta del gruppo AB ha regole precise

L’altro giorno abbiamo iniziato la nostra escursione all’interno delle diete del gruppo sanguigno e ci siamo occupati del gruppo A. Oggi proseguiamo con il gruppo AB che rispetto al primo ha meno restrizioni.

Il gruppo AB è il gruppo più recente e più raro al mondo. Come il gruppo A, il sistema immunitario è piuttosto debole e quindi a rischio di infezioni. Ora entriamo nel dettaglio guardando gli elementi benefici, sono gli alimenti più tollerabili dal corpo non sono in grado di portare forza ed energia.

Mi ci sono anche alimenti sconsigliati, quelli che dobbiamo evitare. alimenti dannosi per il nostro organismo che possono secondo le teorie del dottor Mozzi portare alla creazione di tumori. Nel mezzo ci sono gli alimenti neutri, alimenti tollerati dal nostro organismo che però non possono essere fonte di forza e energia.

Dieta Gruppo sanguigno AB tutti gli alimenti si e no

Vediamo gli alimenti che le persone del gruppo AB possono mangiare e portano benefici al loro organismo permettendo loro di rafforzare anche il sistema immunitario. Vediamo categoria per categoria in modo da aver un vero e proprio schema

Carne

Tra gli alimenti consentiti troviamo agnello, capretto, coniglio e tacchino carni quindi prevalentemente bianche. Dannosi invece manzo, anatra, cavallo, ma anche pollo gallo e gallina.

Pesce e molluschi

Si a cernia, merluzzo, nasello e salmone non affumicato. Diciamo no ad acciughe, aragosta, gamberi e branzino.

Ortaggi e legumi

Benefici arrivano da aglio, barbabietole, bietole, broccoli, cavolfiori, cetrioli, melanzane, patate, sedano, fagioli borlotti freschi e secchi e lenticchie. Sconsigliati invece carciofi, olive nere, peperoncino, ravanelli, fagioli bianchi e neri.

Latte e latticini

Tra i cibi positivi ci sono feta, latte di capra e pecora, mozzarella e yogurt di capra. Meglio evitare latte intero, panna, parmigiano burro e gorgonzola.

Succhi

Si a quelli di cavolo, carote, ciliegie e uva, no invece arancia melograno e mango.

Soia e derivati

Il gruppo AB non trae benefici dalla soia e i suoi derivati, che sono alimenti neutri.

Uova

Vanno bene, sono per questo gruppo di persone una buona fonte di proteine se si evita di friggerle.

Oli

Spazio a olio extravergine e olio di riso, no olio di girasole e di mais

Cereali

Disco verde per riso e miglio. Evitare invece amido di mais, farro, kamut, grano saraceno e tapioca.