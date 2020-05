Dieta del lavaggio linfatico | gambe sempre sgonfie e senza dolori

Dieta del lavaggio linfatico, quando le gambe sono gonfie e doloranti il primo rimedio è sempre a tavola con una buona alimentazione

La dieta del lavaggio linfatico è la soluzione ideale per chi ha sempre le gambe gonfie, appesantite, o per chi lamenta un continuo affaticamento. Succede soprattutto con l’arrivo delle prime giornate calde e il primo pensiero è quello di dare la colpa ad una cattiva circolazione sanguigna.

In realtà la maggior parte delle volte sono problemi che indicano un sistema linfatico che funziona poco, o comunque male. Come spesso succede però l’alimentazione è il primo rimedio, quello più semplice da seguire.

Gli esperti consigliano un’alimentazione ricca di Omega-3, a cominciare dal pesce, verdure crude e cotte, vegetali freschi e frutta secca. Aiutano tutti a ripulire la linfa per un transito migliore. Allo stesso modo dobbiamo evitare salumi e formaggi a pasta dura, tenendo anche sotto controllo il sale. Molto consigliati anche gli estratti o i centrifugati misti di verdura e frutta di stagione.

Dieta del lavaggio linfatico, sette giorni a tavola

Questo un menù settimanale indicato per seguire la dieta del lavaggio linfatico.

LUNEDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte; 1 cucchiaio di fiocchi di frumento integrale; 6 nocciole

Spuntino: 1 kiwi

Pranzo: Sedano, peperoni e carote crudi in insalata; crema di ceci al rosmarino; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di sedano, pera e carote

Cena: Insalata di brasiliana con tonno al naturale; asparagi al vapore; pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

MARTEDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte di riso; 2 fette biscottate integrali; 2 noci

Spuntino: : 1 mela

Pranzo: Insalata di rucola; pasta integrale con bietole e pomodorini; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di limone e pera

Cena: Insalata di radicchio rosso e verde con fagioli cannellini; cicoria con aglio e peperoncino; pane di segale (20 g); olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

MERCOLEDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 4 mandorle

Spuntino: 1 tazza di fragole

Pranzo: Insalata mista di lattuga e carote a julienne; riso integrale con pisellini freschi; olio extravergine di oliva (3cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas, mela e carote

Cena: Indivia riccia con aceto di mele; nasello con bietole al vapore; pane integrale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)



GIOVEDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 porzione di ricotta; 2 gallette di riso; 4 mandorle

Spuntino: 1 pera

Pranzo: Insalata di iceberg e mais dolce; fagiolini al limone, pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas e spinaci

Cena: segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Dieta del lavaggio linfatico, programma per il week

VENERDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 4 mandorle

Spuntino: 1 pera

Pranzo: Insalata mista di lattuga e carote a julienne; riso integrale con pisellini freschi; olio extravergine di oliva (3cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas, mela e carote

Cena: Indivia riccia con aceto di mele; nasello con bietole al vapore; pane integrale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

SABATO

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte vegetale; 2 fette biscottate con un velo di marmellata di arance; 2 noci

Spuntino: 1 mela

Pranzo: Insalata mista a piacere; tagliatelle integrali con purè di melanzane e scaglie di mandorle; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; 1 centrifugato misto di verdura e frutta a piacere

Cena: Insalata di rucola e radicchio; pesce al forno con patate; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

DOMENICA

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 1 cucchiaio di semi misti

Spuntino: 2 fette di ananas

Pranzo: Insalata di valeriana; insalata di farro con rucola, cubetti di tofu e pomodorini; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di finocchio, sedano e mela verde

Cena: Insalata di spinacini e pinoli; 2 uova assodate; zucchine alla piastra con menta fresca e succo di limone; pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)