Principe Harry | Insieme alla Famiglia Reale per il Trenino Thomas

Il Principe Harry si riunirà (virtualmente) alla famiglia reale per celebrare il Trenino Thomas, il celebre cartone animato Mattel. L’ultima occasione di vederlo (quasi) con la Regina.

Il piccolo Archie non è ancora in grado di ascoltare le favole della buonanotte, ma di sicuro Harry avrà pensato a lui quando ha registrato la presentazione di un episodio speciale del Trenino Thomas, un cartone animato che fu amatissimo tra gli anni Settanta e Ottanta dai bambini di tutto il mondo.

Il Trenino Thomas è il personaggio di una serie di libri (poi trasformati in cartoni animati) scritti da un pastore anglicano inglese. Proprio per questo motivo la storia del brand e tutti i personaggi del Trenino Thomas sono da sempre legati a filo doppio al Regno Unito.

Per il settantacinquesimo anno del Trenino Thomas è stato realizzato un nuovo cartone animato che ha il Trenino come protagonista. Si tratta però di un episodio assolutamente speciale, che vede la partecipazione nientemeno che della Famiglia Reale Inglese.

L’episodio è intitolato Il Trenino Thomas e la Locomotiva Reale ed è realizzato in CGI. Si potranno vedere anche le riproduzioni in CGI della Regina Elisabetta II e di un piccolo, adorabile Principe Carlo con una bella C sul berretto.

Ospite speciale della puntata è anche l’attrice Rosamund Pike, che ha prestato la voce alla Locomotiva Reale, Duchessa di Loughborough. Il personaggio della Duchessa è ispirato al treno reale che è servito per anni e anni agli spostamenti della Regina Elisabetta e che venne utilizzato non più di un anno e mezzo fa anche da Meghan. La Duchessa di Sussex venne infatti invitata da Sua Maestà in persona ad accompagnarla a uno degli ormai rarissimi eventi per i quali il treno viene utilizzato.

Il Principe Harry legge il Trenino Thomas

Sistemato su una poltrona a scacchi, in una camera con caminetto che non potrebbe essere più inglese, il Principe Harry tiene tra le mani il libro del Trenino Thomas e della Locomotiva Reale: un’immagine che non può che suscitare un po’ di nostalgia tra coloro che non hanno ancora “perdonato” Harry per essersi allontanato dalla sua famiglia d’origine.

Il messaggio di Harry è stato registrato tra Gennaio e Febbraio, cioè nel periodo appena precedente alla famosa Megxit.

Allora il Principe si trovava in Gran Bretagna proprio per svolgere gli ultimi compiti prima di abbandonare il proprio posto all’interno della famiglia reale e per contrattare con la Regina Elisabetta i termini dell’accordo che gli avrebbero permesso di vivere una vita da privato cittadino.

“Ho dei bellissimi ricordi della mia infanzia legati al Trenino Thomas, che mi ha accompagnato durante la crescita portandomi a scoprire nuovi luoghi attraverso le sue avventure” ha detto il Principe Harry durante la presentazione, e probabilmente non si tratta di un discorso di cortesia.

Nelle stesse ore della pubblicazione del video, infatti, hanno cominciato a circolare in rete delle tenere immagini di Harry bambino con indosso una maglietta che raffigurava proprio il Trenino Thomas.

L’episodio speciale del Trenino Thomas sarà trasmesso su Netflix dopo la messa in onda in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, prevista nei primi giorni di Maggio.