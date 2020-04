Plumcake salato | 2 ricette da preparare in poco tempo

Il plumcake salato è una ricetta semplice da realizzare, non richiede tempi di lievitazione lunghi, si può farcire con ingredienti diversi, scopriamo come.

Il plumcake salato è una ricetta sempre gradita da tutti, una torta salata che piace anche ai più piccoli. Si possono preparare diverse ricette, con ingredienti come verdure, salumi, formaggi, davvero potete sbizzarrirvi come volete.

Il plumcake è un prodotto lievitato, ma che si prepara in poco tempo, perchè a differenza del pane in cassetta o del pane classico, non richiede una lievitazione lunga. Infatti si utilizza il lievito istantaneo, infatti lieviterà durante la cottura in forno.

Le ricette che vi proponiamo sono due, un plumcake alle olive e uno con peperoni, che si preparano facilmente e con semplici ingredienti. Scopriamo le ricette.

1.Plumcake con peperoni

Il plumcake con peperoni e olive è una versione salata del classico plumcake, perfetta da gustare come sfizioso antipasto, magari tagliato a fettine. Una ricetta salata che piacerà a tutti, un’idea sfiziosa.

Ingredienti

300 g di farina 00

1 bustina di lievito istantaneo

200 g di speck

2 uova

100 ml di olio di semi

80 ml di latte

200 g di peperoni rossi e gialli

200 g di zucchine

parmigiano grattugiato a piacere

sale, pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mondare le verdure, lavatele e tagliatele a tocchetti, poi trasferitele in padella antiaderente con l’olio e un pò di sale, lasciatele ammorbidire un pò. Non troppo perchè continueranno a cuocersi il forno, poi lasciate raffreddare.

In una ciotola ampia, sbattete le uova con la frusta, aggiungete il latte e l’olio, e lavorate per amalgamare bene il tutto. Aggiungete la farina e il lievito setacciai, in questo modo evitate la formazione di grumi. Mettete un pò di parmigiano, il sale e il pepe, poi amalgamate bene, dovrete ottenere un impasto omogeneo. Adesso potete aggiungere le verdure,lasciatene qualcuna per la decorazione, mescolate delicatamente, riscaldate il forno a 180°. Prendete uno stampo per plumcake, oleate versate l’impasto e le verdure che avete messo da parte.

Lasciate cuocere in forno per circa 40 minuti a 180°, prima di spegnere fate la prova con lo stuzzicadenti, se uscirà asciutto, potete spegnere. Lasciatelo raffreddare e poi trasferite su un piatto da portata e servite.

2. Plumcake alle olive