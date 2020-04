Se la pizza fatta in casa è diventata un’ossessione, nessun problema, Barbara d’Urso ha ospitato i gemelli napoletani Fusco che hanno svelato i trucchi per un risultato perfetto

Preparare in casa una vera pizza napoletana non è semplicissimo ma Barbara d’Urso in questi gironi ci ha insegnato come fare. O meglio, ha ospitato i gemelli Mirko e Danilo Fusco, due notissimi pizzaioli di Napoli.

Grazie a loro ha svelato a tutti come preparare la pizza napoletana anche in casa. Una ricetta che sta incontrando un grandissimo successo sul web e che ha conquistato tutti gli appassionati di cucina. Gli ingredienti sono gli stessi delle classiche pizze fatte in casa ma a cambiare è il procedimento.

La ricetta della vera pizza napoletana da Barbara D’Urso

Ecco i consigli e il procedimento che i gemelli Fusco hanno dato in diretta da Barbara d’Urso. A cambiare rispetto alle classiche ricette sono gli sia i tempi di cottura sia come e quando viene inserita la mozzarella.

Ingredienti:

1 kg di farina 0

5 g di lievito fresco di birra

650 ml di acqua

25 g di sale

20 ml di olio

passata di pomodoro

fior di latte

basilico fresco

Preparazione:

Per prima cosa sciogliamo il lievito nell’acqua e aggiungiamo un po’ di farina. Poi anche un pizzico di zucchero che ci permetterà di attivare al meglio la lievitazione. Quindi lasciamo lievitare per 20 minuti.

Passato questo tempo aggiungiamo l’olio e poco alla volta incorporiamo anche la farina e il resto dell’acqua con il sale. Questo dovete metterlo per ultimo, perché altrimenti non si attiva la lievitazione

Impastiamo tutto bene bene in modo che l’impasto diventi molto omogeneo. Mentre impastiamo consideriamo se dobbiamo aggiungere altra acqua, perché l’impasto dovrà risultare bello morbido. A questo punto lasciamo riposare per circa 60 minuti.

Passata l’ora dividiamo i panetti e facciamo lievitare per 7/8 ore. Mettiamo la farina sul piano di lavoro e stendiamo la pizza che metteremo nella teglia con un po’ di olio sulla base. Condiamo la pizza con la salsa di pomodoro, mettiamo un filo di olio e infiliamo in forno a 220° per per 20 minuti circa .

Togliamola cinque minuti prima della cottura dal formo e aggiungiamo la mozzarella. Poi rimettiamo nuovamente in forno. Per completare tutto, una volta cotta aggiungiamo un filo di olio e il basilico fresco

Federico Danesi