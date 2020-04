Incidente in quarantena per il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi. A spiegare cos’è successo è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Incidente domestico per Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa che ha raccontato cos’è successo con un post sui social. L’ex modella brasiliana, tornata a casa dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 2020 condivide sempre più spesso i momenti della sua giornata sui social e, negli scorsi giorni, ha raccontato cos’è accaduto al marito.

Fernanda Lessa racconta l’incidente del marito: “tutto a posto adesso”

Nulla di grave, fortunatamente, per Luca Zocchi. Il marito di Fernanda Lessa ha avuto un piccolo incidente mentre saldava la sua moto. Come tutti, anche Fernanda e il marito trascorrono le giornate a casa. Luca Zocchi ha così pensato di sistemare la sua moto. Mentre lavorava, però, ha avuto un piccolo incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi come ha raccontato la moglie.

“Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite crocerossaitaliana in versione #xfiles per essere arrivati in 5 minuti a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni”, ha scritto Fernanda.

Innamoratissima del marito, l’ex modella brasiliana pubblica foto e video in cui si mostra serena al suo fianco. In occasione del terzo anniversario di nozze, infatti, ha scritto: “3 anni di matrimonio, sempre insieme amore mio”.