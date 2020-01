Fernanda Lessa: età, carriera, marito, figli e curiosità sull’ex modella che ha scelto di rimettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Chi è Fernanda Lessa, la bellissima ex modella che, dopo aver incantato il mondo con la sua bellezza ha scelto di rimettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip 2020? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Fernanda Lessa: età, altezza, peso e carriera

Fernanda Lessa è nata il 15 aprile 1977 a Rio de Janeiro, in Brasile. Sin da piccola ha sempre avuto una passione per la moda e muove i primi passi posando per alcuni servizi fotografici. con i suoi 178 centimetri di altezza e le forme incantevoli distribuite nei circa 60 chili di peso, poi, conquista il mondo calcando le più importanti passerelle New York, Milano, Parigi e Roma.



Comincia così a lavorare per importanti brand e a conquistare le copertine delle più importanti riviste di moda, da Vogue a Marie Claire, da Elle a GQ e Maxim. In Italia, diventa protagonista anche del piccolo schermo.

Affianco cosù Paolo Bonolis nella conduzione di Moda Mare a Porto Cervo e Piero Chiambretti negli Italian Music Awards. Nel 2003, invece, ottiene la conduzione esclusiva di Oltremoda mentre nel 2006 partecipa all’Isola dei Famosi come concorrente.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fernanda Lessa, inoltre, decide anche d’intraprendere un’altra strada, quella della musica diventando deejay suonando così nei locali più esclusivi di importanti città come Parigi, Milano, Ibiza, San Paolo e Miami.

Ferndane Lessa: marito e figli

La storia più importante di Fernanda Lessa è quella con Davide Di Leo, noto al grande pubblico come Boosta, componente dei Subsonica nonchè ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dalla loro storia sono nate due bambine, Lua Clara e Ira Marie.

Dopo la fine di quella storia, l’ex modella ha incontrato e si è innamorata del barman torinese Luca Zocchi. I due si sono sposati nel 2017 a Cumiana, vicino a Torino.

La droga e la perdita di un figlio

La vita di Fernanda non è stata facile. In una lunga intervista a Verissimo aveva parlato della sua dipendenza dalla droga. “Ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 19 anni, quando lavoravo nel mondo della moda, soprattutto per la solitudine, mi mancava costantemente la mia famiglia. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia”.

A Silvia Toffanin, poi, aveva confessato anche della sua dipendenza dall’alcol. “L’ho fatto nel periodo in cui mi sono trasferita a Torino, la città del papà delle mie due figlie, dove però non trovai una bella accoglienza. Decisi di togliere la droga, ma iniziai a bere fino a tre bottiglie di vino al giorno. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017. Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra”.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip 2020 | Cast completo con ex tronista e Miss Italia

Fernanda ha anche perso un figlio ovvero il bambino che aspettava dall’ex fidanzato, il produttore fotografico Vittorio. “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto”.