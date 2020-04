Concerto Primo Maggio 2020, svelato il cast del concertone trasmesso in diretta su Raitre e senza pubblico: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Ultimo, Zucchero.

Il concerto del Primo Maggio 2020 si fa anche se in un clima diverso rispetto alle scorse edizioni. A causa della pandemia da coronavirus, il concerto sarà trasmesso in diretta su Raitre ma non ci sarà il pubblico. Diversa anche la location. Quest’anno, infatti, il concerto non si svolgerà a San Giovanni in Lateramo a Roma. Per l’occasione, infatti, il concertone andrà in scenda dall”Auditorium Parco della Musica.

Concerto Primo Maggio 2020, il cast: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Ultimo, Zucchero e Ligabue tra i nomi

Grandi nomi per il concerto del Primo Maggio 2020. I primi 20 nomi sono stati annunciati dalla pagina Facebook “Primo Maggio Roma” attraverso venti rebus. Con indizi sulle canzoni degli artisti che hanno scelto di partecipare al Concertone, sono stati svelati quelli che saranno gli artisti sul palco del concerto del Primo Maggio in un momento decisamente particolare.

In base agli indizi forniti dal rebus, gli artisti presenti al Concertone, dovrebbero essere:

1. la cantautrice Margherita Vicario

2. Noemi individuata grazie a La borsa di una donna, brano portato a Sanremo

3. Niccolò Fabi, uno dei nomi più apprezzati e che manca da diverso tempo

4. Alex Britti individuato facilmente grazie ai 7mila caffè e alla vasca

5. Mahmood scoperto grazie ai Soldi

6. Fabrizio Moro individuato grazie al cappello che è solito indossare e quel “Free” che indica una delle sue canzoni più rappresentative ovvero “Libero”

7. In base all’inidizio 2000 è facile pensare a Fasma, autore di una canzone dal medesimo titolo, ma sulla sua presenza ci sono dubbi e si parla anche di Gabry Ponte

8. Fulminacci

9. Gazzelle o Pinguini Tattici Nucleari

10. Francesco Gabbani

11. Ermal Meta

12. Bugo

13. Ghali o Gianna Nannini

14. Tommaso Paradiso

15. Lo Stato Sociale

16. Irene Grandi

17. Elisa o Gazzelle

18. Ultimo

19. Zucchero

20. Ligabue