Come curare corpo e anima con la Color Therapy

Color Therapy: scopri come i diversi colori che ti circondano possono influenzare il tuo umore e la tua salute e curare alcuni disturbi.

Secondo molti specialisti, i colori possono avere proprietà terapeutiche. Inoltre, i ricercatori specializzati in marketing, hanno dimostrato che esiste una psicologia dei colori e che utilizzando determinati colori, si può influenzare il modo in cui ci comportiamo e pensiamo. Secondo il sito emmegi marketing: “I colori direzionano i nostri occhi su dove guardare, cosa fare e come interpretare qualcosa. Il colore ci aiuta a decidere cosa è importante e cosa no”.

Se vuoi beneficiare dei colori, devi solo circondarti di colori, ad esempio, comprare cibo e vestiti di quel determinato colore o più semplicemente sederti con gli occhi chiusi immaginando questo colore per un pò di tempo. Puoi beneficiare della cromoterapia quando e dove vuoi e iniziare subito.

Color Therapy: i benefici dei diversi colori

Ogni colore apporta i suoi benefici, non tutti reagiscono allo stesso modo di fronte ad essi ma in linea generale possiamo fornire indicazioni sulle basi della teoria dei colori. Scopri le utilità dei diversi colori e lasciati contagiare dalle loro proprietà:

Rosso

Se ti piace questo colore, allora probabilmente sei molto attivo ed energico. Questo colore è il colore preferito dalle persone che sono coraggiose e non hanno paura di sfide e avventure. Il rosso influisce positivamente sulla circolazione sanguigna. Aumenta la pressione sanguigna, stimola la frequenza cardiaca e guarisce disturbi del sangue come l’anemia. Lati negativi? Può aumentare la rabbia quando la provi. Chi dovrebbe scegliere questo colore? Persone pigre e stanche che lottano per raggiungere il successo e vogliono provare nuove sensazioni. Chi non dovrebbe essere circondato dal colore rosso? Coloro che soffrono di ipertensione.

Rosa

Sicuramente ti aiuterà a liberare le tue emozioni e a liberarti della stanchezza. Influenza positiva? Stimola delicatamente il tuo corpo ed elimina la tensione muscolare. Chi può beneficiare di questo colore? Coloro che cercano amore, attenzione ed empatia. Questo colore può anche aiutare a godersi di più i momenti intimi! Se hai difficoltà a prendere decisioni, il rosa fa per te. Chi dovrebbe evitare questo colore? Coloro che sono emotivamente immaturi possono considerarlo troppo “travolgente”. Beh, se sei un uomo, potresti essere abbastanza riluttante a scegliere questo colore per i tuoi vestiti ma puoi sempre immaginarlo con gli occhi chiusi, magari mentre stai meditando.

Arancione

Questo colore energico ha un buon impatto sulla digestione. Migliora la tua immunità e ti rende più energico e pieno di vita. È anche molto efficiente nel caso in cui si voglia recuperare più velocemente, riscaldarsi o eliminare eventuali crampi. Coloro che avvertono dolori al collo, alle articolazioni o alle spalle dovrebbero scegliere questo colore più spesso. Inoltre, l’arancione è utile se si soffre di depressione e di una bassa autostima. Ti darà una grande motivazione! Infine se hai problemi con i reni, i polmoni o la milza hai altri buoni motivi per rendere l’arancione un colore predominante nella tua vita.

Giallo

Coloro che non esitano a cercare cose gialle tendono ad essere più soddisfatti della propria vita. Non hanno paura dei cambiamenti e delle nuove esperienze. Amano essere apprezzati e sono abbastanza ambiziosi. Quindi, se hai bisogno di maggiore fiducia e aiuto mentre affronti i tuoi conflitti, scegli il giallo! Migliora anche la tua memoria stimolando il sistema nervoso e aiuta il tuo pensiero logico. Soffri di allergia alimentare, diabete, asma, depressione? Il giallo può aiutarti a curarli!

Verde

Questo colore è una via di mezzo tra il giallo e il blu. È principalmente associato alla “speranza”. Coloro che lo considerano il loro colore preferito hanno maggiori capacità di dare consigli agli altri e offrire il loro supporto. Tutte le cose che sono in verde ti aiuteranno a rilassarti, calmarti e riportare l’equilibrio tra la tua mente e il tuo corpo. Provi affaticamento cronico e molto stress? Soffri di insonnia o hai bisogno di supporto per far fronte a cancro, ulcere o tubercolosi? Cerca di circondarti dell colore verde! Non te ne pentirai!

Blu

Il blu è uno dei colori più apprezzati e popolari. Alle persone che scelgono il blu non piacciono le discussioni e preferiscono una vita equilibrata e armoniosa. Il blu è uno strumento potente quando provi un pò di angoscia e hai bisogno di relax, pace e tranquillità. È anche noto per le sue proprietà di “raffreddamento”, ecco perché può essere utile quando è necessario alleviare il dolore, soprattutto in caso di ulcere o mal di schiena. Tuttavia, non esagerare, poiché troppo blu intorno a te può essere in realtà abbastanza deprimente.

Viola

Il viola ha un impatto positivo sul cervello e sul sistema nervoso. È consigliato a chi ha bisogno di disintossicazione e desidera regolare il proprio metabolismo. Se sei a dieta, allora il viola è perfetto per te – può anche ridurre l’appetito! Se soffri di disturbi alla vescica e ai reni o ti lamenti di emicrania e insonnia, scegli questo colore magico! Questo colore ispira, rilassa, allevia il dolore e la tensione. Il viola ti calmerà e ti darà un senso di pace e tranquillità!

Bianco

Se affronti molti sbalzi di umore, avverti stress e dolori vari, il bianco fa per te! Sembra un colore così neutro, ma ha anche alcuni poteri magici! Se hai problemi ai polmoni e al colon, dovresti considerare di circondarti di bianco, un colore sempre più popolare nella progettazione degli interni delle case. Se decidi di dipingere di bianco le pareti della tua camera da letto, ciò influirà sicuramente sul tuo umore, offrendoti pace e tranquillità.

Nero

Sembra essere un colore così deprimente. Puoi associarlo alla sfortuna (gatti neri) o al lutto (indossando abiti neri dopo che qualcuno è morto). Tuttavia, puoi ancora trarne beneficio, a meno che non sei incline a essere depresso o quando sei emotivamente instabile. Se sei una persona relativamente calma, indipendente e saggia ma devi essere più assertiva e cercare un sostegno generale, allora scegli il nero. Tuttavia, non esagerare mai con questo colore! I dettagli o gli accessori neri andranno bene.