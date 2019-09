Scopri perché il colore influisce tanto sul nostro corpo e sulla nostra mente

Ogni personalità ha un’aura, un’energia e un colore diverso. Inoltre, secondo la ricerca del Dr. Carol Ritberger, ci sono quattro tipi distinti di personalità, ognuno dei quali è determinato da un colore specifico. Pertanto, quest’ultima sarebbe classificata in base a quattro colori: rosso, arancione, giallo e verde. Questo metodo ti consente di identificare i tratti di personalità dominanti legati alla tua capacità di interagire e prendere decisioni.

I colori possono svolgere un ruolo importante nella percezione di ciò che sei. Inoltre, la psicologia del colore consente di studiare l’effetto di questi pigmenti sul comportamento umano. Il suo scopo è determinare come influenza le decisioni e i comportamenti quotidiani di ogni individuo.

Il colore è anche un eccellente strumento di comunicazione. In effetti, i colori vengono usati per segnalare un’azione, influenzare l’umore o persino le reazioni.

La vita a colori

Fu nel 1666 che lo scienziato Isaac Newton scoprì che la pura luce bianca era in grado di attraversare un prisma e decomporsi in uno spettro di colori. Fu in grado di scoprire che ogni colore era composto da una singola lunghezza d’onda e che non poteva separarsi ulteriormente.

Ma perché il colore influisce tanto sul nostro corpo e sulla nostra mente? Infatti, sebbene Newton abbia concluso che la percezione dei colori è soggettiva, i suoi effetti sull’uomo sono comunque universali.

In effetti, le antiche culture egiziane e cinesi usavano i colori per curare i malati. La cromoterapia o la terapia della luce comportano l’uso degli effetti del colore sul nostro corpo per alleviare determinate condizioni. Supponendo che il colore sia una forma di luce, può quindi essere considerato una variazione dell’energia elettromagnetica che può essere utilizzata per provocare cambiamenti positivi nel nostro corpo.

4 colori, 4 personalità

Qual’è il colore cheti attrae di più? scopri come influisce sulla tua personalità

1) Arancione

Le persone con una personalità arancione sono amichevoli e premurose. Empatico, non esitano ad aiutare le persone bisognose. Questo tipo di persone sono felici solo quando lo sono davvero le persone che li circondano. Per loro, il benessere dei loro cari conta più de benessere di loro stessi! Quindi, fanno tutto ciò che è in loro potere per liberare la gioia e il buon umore che li circondano.

2) Rosso

Le persone attive, ambiziose e determinate, con una personalità determinata da questo colore, si sforzano anima e corpo per raggiungere i propri obiettivi. Attenzione ai dettagli, sono approfonditi e danno grande importanza a un lavoro ben fatto. Rigorose, queste persone hanno difficoltà a delegare e fidarsi degli altri.

3) Verde

Avventurosi ed estroversi, le personalità che si distinguono per il colore verde sono desiderose di conoscere e scoprire. Con un ingegno rapido, sono creativi e hanno una fantasia traboccante. Liberi e spensierati, hanno fiducia in se stessi e non hanno nulla a che fare con gli occhi degli altri. Inoltre, queste persone sono profondamente gentili e vedono sempre il bene in ogni situazione e in ogni persona.

4) Giallo

Pensatori e intellettuali, questo tipo di individuo prospera solo quando usa le sue capacità cerebrali per creare, concepire e cercare in tutti i modi di portare la sua pietra nell’edificio. Indipendenti e creativi, non esitano a pensare fuori dagli schemi e attribuiscono un’importanza fondamentale alla loro libertà. Dinamici, socievoli e coinvolgenti, sono generalmente apprezzati da tutti e non hanno problemi a integrarsi con gli altri. Razionali, queste persone sanno anche come gestire il loro stress e le loro emozioni.

