Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti sono arrivate ai ferri corti: il motivo? L’ultima foto della Nasti.

L’ultima foto pubblicata da Chiara Nasti sul suo profilo Instagram ufficiale ha sollevato moltissime polemiche e soprattutto un gran numero di critiche nei confronti dell’influencer.

Il problema non era tanto nella fotografia, che ritraeva Chiara alla guida di una bellissima auto sportiva, quanto nel commento che la Nasti ha voluto scrivere come didascalia.

Tra i moltissimi utenti che hanno voluto rispondere a Chiara Nasti c’è stata anche Aurora Ramazzotti, che però si è limitata a utilizzare una sola, semplice emoticon.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aurora Ramazzotti in quarantena con la famiglia (allargata)

Quell’emoticon però è bastata per scatenare la terribile reazione della Nasti, che ha deciso di girare il dito nella piaga del passato di Aurora Ramazzotti, un momento per niente semplice della sua vita.

Chiara Nasti contro Aurora Ramazzotti: “Tra alcol e …”

A far partire tutta la polemica, come già accennato, è stata la fotografia postata da Chiara Nasti su Instagram qualche giorno fa.

L’influencer era alla guida di una Jaguar e ha deciso di prendere spunto dal nome dell’auto per fare una battuta che a molti non è piaciuta affatto. L’idea è stata peggiorata dal fatto di aver citato suo padre chiamandolo “asino”, anche se indirettamente.

Credendo, probabilmente, che non ci fossero parole per definire il comportamento della Nasti e il messaggio che stava veicolando come influencer, Aurora Ramazzotti ha deciso di commentare con un facepalm 🤦🏻‍♀️.

La Nasti, che non ha esattamente un carattere accomodante, ha deciso di rispondere al commento con un attacco diretto e personale alla Ramazzotti.

“Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo” ha scritto Chiara, facendo riferimento alla turbolenta adolescenza di Aurora.

Fortunatamente, la Ramazzotti ha deciso di non rispondere ulteriormente in una discussione che avrebbe potuto soltanto degenerare, ma di certo la Nasti ha perso un’altra occasione per fare belle figura.

I problemi affrontati in passato da Aurora Ramazzotti sono infatti di dominio pubblico, dal momento che sua madre Michelle ne ha parlato pubblicamente in più di un’occasione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Le critiche ricevute da Aurora Ramazzotti

Consapevole del fatto che è sempre meglio parlare in prima persona delle proprie questioni personale, la stessa Aurora ha deciso di dare la propria versione dei fatti, spiegando molto sinceramente che durante l’adolescenza voleva soltanto “bere e limonare”.

La giovane Ramazzotti ha anche rischiato la vita in un incidente stradale, un piccolo dramma che mamma Michelle ricorda con grande dolore: Michelle venne svegliata nel cuore della notte dalla telefonata della polizia, che la avvertì del fatto che Aurora era rimasta coinvolta in uno scontro.

Fortunatamente, il periodo della ribellione a tutti i costi e del desiderio di volersi spingere al limite per Aurora è passato con l’adolescenza.

Oggi la ragazza ha un rapporto sereno con sua madre e la sua famiglia, ha mantenuto un rapporto strettissimo con Sara Daniele (che sta trascorrendo la quarantena con lei) e ha una lunga e solida storia d’amore con il suo ragazzo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aurora Ramazzotti, il fidanzato e “l’allarme gravidanza”

Lo scambio di battute avvenuto con la Nasti ha comunque dimostrato una volta di più di che pasta siano fatte lei e la figlia di Eros, educata evidentemente a valori molto differenti tra loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 15 Apr 2020 alle ore 2:42 PDT

Se la Nasti continua imperterrita a postare foto sensuali sul suo profilo, e a mostrarsi con delle significative corna da diavoletto, al massimo Aurora si dedica allo Yoga e alla ricerca della serenità d’animo.