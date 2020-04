Ludovica Pagani | La showgirl incanta, un dettaglio ha conquistato i fan – FOTO

Ludovica Pagani torna ad incantare i fan su Instagram, foto al sole aspettando l’estate. L’influencer non teme la prova costume.

Sole, mare e vento. Elementi primari di cui riscopriamo l’importanza vitale solo adesso che, purtroppo, dobbiamo farne a meno. La quotidianità ha assunto un’altra prospettiva: basso profilo per risorgere insieme dall’emergenza Coronavirus. Incentivo e stimolo, in questo periodo apparentemente asfittico, sono i ricordi. La mente di Ludovica Pagani viaggia rapidamente ad un’estate fa, quando l’influencer cremonese faceva ballare (quasi) tutte le spiagge d’Italia con “La hit dell’estate”: un tarlo in testa capace di coinvolgere i vacanzieri con armonia.

La stessa armonia servirebbe un anno più tardi, alle prese con una pandemia che non lascerà spazio alla solita consuetudine estiva di spiagge affollate e vacanze rigeneranti: parlare di ferie, perlomeno in Italia, è ancora eccessivo ma nulla vieta di lavorare con la fantasia. Il principale portale in diretto contatto con le suggestioni più disparate, ora come ora, è Instagram.

Ludovica Pagani in forma smagliante: la showgirl conquista i followers

Il noto social network consente, attraverso una foto, di fantasticare su luoghi particolarissimi e vicende altrettanto caratteristiche. Quindi la Pagani rispolvera dalla soffitta ideale foto in cui è in spiaggia, baciata dal sole, per rincuorare i fan in un momento complesso. Basta davvero poco per sentirsi uniti, pur essendo distanti, i commenti – naturalmente – non mancano dato che la prova costume (seppur con scatti dell’anno passato) è ampiamente superata.

La speranza è di rifarsi, per quanto possibile, nei mesi successivi rimanendo sul proprio balcone per “rubare” qualche goccia di sole e regalare ai followers altri attimi di svago. A questo serve, tra le altre cose, anche l’altra rubrica social tenuta dalla showgirl e influencer: “Casa Pagani”. Quotidianità e qualche divagazione, gli ingredienti principali continuano ad essere il sorriso e la spensieratezza persino in video.

Gli scatti fotografici, però, restano le testimonianze più ambite per credere di potersi meravigliare nuovamente il prima possibile. Magari grazie al prossimo tormentone, figlio di tempi più sereni, senza preoccupazione alcuna. Intanto, bisogna fare di necessità virtù. Le virtù le mette, in bella mostra, la Pagani. La necessità – sempre attuale – rimane quella di continuare a seguirla per carpire i segreti di bellezza, fascino ed ironia che contraddistinguono il vissuto della dj. Shade se n’è accorto in tempi non sospetti, ma arriveranno presto altre novità. I followers non aspettano altro.

Visualizza questo post su Instagram Ehy Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 16 Apr 2020 alle ore 4:47 PDT

