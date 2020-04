Gabriel Garko ritrova una foto del suo passato e la pubblica sui social scatenando l’entusiasmo dei fans: ecco l’attore quando aveva 14 anni.

Gabriel Garko come non l’avete mai visto. L’attore, a casa per la quarantena, ha aperto il cassetto dei ricordi tirando fuori una foto della sua adolescenza. L’attore ha deciso di condividere il suo ricordo particolare sui social svelando, per la prima volta ai fans, com’era quando aveva solo 14 anni.

Gabriel Garko a 14 anni: la foto inedita conquista tutti

Gabriel Garko è uno degli uomini più belli d’Italia. Il suo fascino continua a fare ancora oggi strage di cuori e Barbara D’Urso che ha potuto baciarlo in diretta è solo una delle ultime donne ad essere rimasta incantata dall’attore. Un fascino che Garko, tuttavia, aveva anche a 14 anni. L’attore, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’epoca in cui sfoggia un sorriso identico a quello con cui ha conquistato il cuore del suo pubblico.

“Stando a casa… trovi di tutto. foto di quando avevo 14 anni”, scrive Garko nella didascalia che accompagna la foto. Stesso sorriso, stessi lineamenti e stessa bellezza per Garko che, con gli anni, è migliorato sempre di più. La foto ha naturalmente fatto impazzire i fans che hanno particolarmente apprezzato il regalo complimentandosi con lui.



“Promettevi già bene”, scrive qualcuno. “Sempre bellissimo”, aggiunge un altro. E ancora: “eri già un bonazzo da urlo”, “sempre affascinante”, “che spettacolo”, “eri già una favola allora, sei sempre bello”, “sempre il top”.

Insomma, passano gli anni, ma Garko continua ad essere uno degli uomini più belli in Italia e i fans non fanno che apprezzare le foto che, in questi giorni di quarantena per l’emergenza coronavirus, sta pubblicando sui social regalando a tutti una piccola parte della sua vita.