Oggi vi daremo tutti nostri più preziosi consigli per acquistare i prodotti giusti, tra quelli che siamo solite usare quotidianamente e utilizzare per la preparazione di molte pietanze differenti. Ci dedichiamo quindi ai migliori prodotti di stagione da mettere nel carrello e soprattutto includiamo quelli che sono dei buoni affari per il risparmio. Una guida per voi!

Aprile è anche il mese delle fave, dei kiwi, per non parlare poi delle mandorle, e citare qualche pesce prelibato tipico della stagione primaverile. Guida all’acquisto di pasta, pesce, formaggi e molto altro.

Guida agli acquisti | Si inizia dalle fave

Tra i tipici prodotti primaverili abbiamo sicuramente le fave, sono di prima raccolta e hanno dei semi teneri e dolcissimi, sono ricoperte da una pellicina sottile che si può tranquillamente lasciare, si possono mangiare anche crude nel super classico abbinamento con salame o pecorino. Le fave divengono un ingrediente per 1000 ricette anche tradizionali come ad esempio la vignarola romana valida anche per accompagnare e l’agnello nelle festività pasquali.

Purtroppo il consumo di questo legume è diminuito di molto rispetto ad un tempo. Nel momento in cui vi recherete ad acquistare le fave, tenete bene a mente che per una porzione ne occorrono 600-700 g di fave da sgusciare. Il prezzo standard sul mercato è circa di 1,50 euro al kg. Di seguito una ricetta gustosa che si può fare con le fave.

Bigoli con fave e gamberi

Scottate 300 g di fave fresche e sgusciati in acqua bollente e scoccio lare le privando le della pellicina. A parte, pulite e tritate 1 carota, 1 cipollotto e 1 costa di sedano. Chat e 300 g di code di gamberi e incideteli sul dorso eliminando il filetto nero, lavateli e asciugateli. In una padella 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva a che fate appassire il trito di verdure che avete appena preparato. Unite le fave e i gamberi e poi sfumate con tre cucchiai di Martini dry. Lessate un 400 g di bigoli, scolateli, e trasferiteli nella padella con il condimento, fateli saltare a fiamma vivace per 2 minuti circa, completate il piatto con una bella macinata di pepe nero fresco.

La specialità delle mandorle

Le mandorle vengono spesso usate come snack salutare oltre ad altri tipi di frutta secca, inoltre sono un ingrediente che ultimamente viene più usato per dei dolci tradizionali come il torrone, i confetti e la stessa colomba pasquale. Fino agli anni Settanta l’Italia ha mantenuto un primato mondiale riguardo le mandorle. Ad oggi la nostra produzione è diminuita di molto, infatti non riesce più a soddisfare il fabbisogno interno pur avendo delle eccellenze come la pregiata mandorla di Avola, che viene coltivata tra Siracusa e Ragusa. Purtroppo siamo importatori di mandorle spagnole e soprattutto californiane.

Le mandorle della California contano una dozzina almeno di varietà con forme, dimensioni, caratteristiche differenti. La tipologia più diffusa è la Nonpareil, con il guscio tenero e il seme piatto e liscio, caratteristiche che consentono una pelatura e una lavorazione senza imperfezioni, ideali per le preparazioni che richiedono un aspetto attraente.

Guida all’acquisto di pasta all’uovo

La pasta all’uovo può trasformarsi in deliziosi piatti perfetti per la stagione primaverile. Ecco come comprare al meglio la pasta fresca all’uovo non ripiena, confezionata oppure sfusa.

Pochi ingredienti ma garantiti : La pasta fresca di migliore qualità contiene solo farina di semola di grano duro, uova e acqua; in quella industriale sono ammessi additivi. Se la comprate in un pastificio, verificate gli ingredienti sull’apposito cartello o libro e preferite quella di farina italiana, di origine controllata. Se è trafilata al bronzo la sfoglia è più ruvida e assorbe meglio il sugo.

: La pasta fresca di migliore qualità contiene solo farina di semola di grano duro, uova e acqua; in quella industriale sono ammessi additivi. Se la comprate in un pastificio, verificate gli ingredienti sull’apposito cartello o libro e preferite quella di farina italiana, di origine controllata. Se è trafilata al bronzo la sfoglia è più ruvida e assorbe meglio il sugo. Fate attenzione alle uova : Per legge, le uova devono essere minimo 4, intere, per ogni kg di farina. Preferite quelle fresche, da galline di allevamenti a terra.

: Per legge, le uova devono essere minimo 4, intere, per ogni kg di farina. Preferite quelle fresche, da galline di allevamenti a terra. Conservazione: La pasta fresca ha un tenore di umidità più alto di quella secca (24% contro il 12,5%). Per questo è soggetta a sviluppi microbici e va conservata nel banco frigo. Quella confezionata in atmosfera protettiva può durare fino a 60 giorni; mentre se si compra sfusa in un pastificio artigianale si mantiene fino a 5 giorni. Ambedue si possono congelare.

I pesci del mese | Guida all’acquisto