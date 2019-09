Gabriel Garko si è sposato in gran segreto? Dopo i rumors, l’attore vuota il sacco e racconta ai fans tutta la verità sull’ultimo gossip.

Gabriel Garko si è sposato davvero? L’attore ha pronunciato il fatidico sì sposando la fidanzata che è al suo fianco da un po’ di tempo? Dopo il gossip lanciato dal settimanale Chi, a raccontare la verità è lo stesso Gabriel Garko che ha risposto alle domande dei fans sui social.

Gabriel Garko, la verità sul matrimonio: “sposato? L’ho saputo come voi dai giornali”

Dopo essere rimasto in silenzio per giorni, nonostante i rumors sul suo presunto matrimonio lanciati dal settimanale Chi, Gabriel Garko ha deciso di parlare svelando finalmente la verità e soddisfando, così, la curiosità dei fans, impazienti di capire se la notizia fosse vera o meno. Garko, così, ha fatto chiarezza su tutta la situazione rispondendo alle domande dei followers su Instagram. L’attore ha colto l’occasione per smentire la notizia del matrimonio rivelando di aver saputo di essere un uomo sposato dai giornali.

“Ti sei sposato con un uomo?” ha chiesto a bruciapelo un fan all’attore su Instagram. “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”, ha risposto l’attore ponendo così definitivamente fine al gossip. Garko, così, nonostante si trovi in Egitto con l’amico Gabriele Rossi per partecipare al Gouna Film Festival ha trovato il tempo per rispondere ai fans e smentire la notizia che, in poco tempo, aveva fatto il giro del web. Nessun matrimonio, dunque, per Gabriel Garko che, per il momento, pur essendo fidanzato, non ha ancora deciso se convolare o meno a nozze.

