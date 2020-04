Whatsapp | le nuove chiamate e video chiamate di gruppo

Whatsapp, la piattaforma per messaggistica più amata e utilizzata al mondo, in questo particolare periodo storioco, ha deciso si venire incontro agli utenti, velocizzando la modalità per fare chiamate e video chiamate di gruppo.

Whatsapp in questi giorni ha regalato a tutti i suoi utenti una novità per quanto riguarda chiamate e video chiamate di gruppo. La procedura per contattare più persone contemporaneamente è cambiata, anzi si è notevolmente semplificata.

Un piccolissimo cambiamento che l’azienda ha voluto compiere per rendere sempre più ‘smart’ le comunicazioni in un momento storico, come quello dell’emergenza Coronavirus che ci ha costretti tutti in casa e in cui la video chiamata è il metodo più utilizzato per mettersi in contatto con le persone amate.

Whatsapp | come effettuare le nuove chiamate e video chiamate di gruppo

Whatsapp è senza dubbio l’applicazione più utilizzata per effettuare chiamate e video chiamate di gruppo e per questo l’azienda ha voluto regalare a tutti gli utenti una nuova modalità più semplice per mettersi in contatto con più persone alla volta. La video chiamata e le chiamata di gruppo infatti, supporta sempre al massimo 4 persone ma per effettuarla, basterà cliccare sull’icona del telefono o del video, saltando il passaggio della scelta dei contatti da inserire nella chiamata.

A dare l’annuncio del piccolo cambiamento, è stata l’azienda sul suo account Twitter in un post in cui specifica che la novità riguarda soltanto i gruppi in cui sono presenti al massimo 4 contatti. Non sarà dunque possibile effettuare video chiamate con un numero superiore di persone, cambiamento molto atteso da tutti gli utilizzatori dell’applicazione.

Se invece le video chiamate e le chiamate di gruppo si dovranno effettuare su un gruppo formato da più di 4 persone, le procedure da seguire sono sempre le stesse, si dovrà cliccare sull’icona della cornetta o della video camera, e scegliere chi chiamare nella schermata che si aprirà.

Ancora nessuna evoluzione invece per quanto riguarda chiamate e video chiamate sulla versione per PC “Whatsapp Web‘ in cui sarà ancora soltanto possibile effettuare il servizio di messaggistica.

