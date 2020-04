In questo periodo in cui a causa dell’emergenza Coronavirus siamo costretti a restare a casa, le video chiamate sono diventate il mezzo più utilizzato per avere rapporti sociali e lavorare. Ecco le 10 applicazioni per fare video chiamate gratuite.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, la tecnologia risulta essere l’unico mezzo per comunicare con l’esterno mentre siamo tutti in casa per contenere il contagio. Computer, tablet e smartphone, molto spesso demonizzati, mai come in questo periodo sono stati i ‘nostri migliori amici’. Attraverso la video chiamata, possiamo passare qualche minuto con genitori, amici, fratelli e nonni che altrimenti non avremo la possibilità di vedere e sempre attraverso questi potenti mezzi, si possono continuare a portare avanti attività lavorative in modalità ‘smart working’ facendo video conferenze.

Le applicazioni che permettono questo tipo di comunicazione, sono diverse, anche se ad essere utilizzate sono sempre le stesse. Ecco le 10 applicazioni gratuite con cui poter effettuare video chiamate.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus | La psicologa: “che cosa possiamo imparare dalla pandemia”

Le 10 applicazioni per fare video chiamate gratuite che forse non conosci

Fare video chiamate è diventato il nuovo modo per ‘prendere il caffè’ con un’amica. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo come quello dell’isolamento per evitare il contagio da Covid-19, la tecnologia ci tende la mano e ci aiuta a comunicare con le persone che amiamo o anche con il nostro team lavorativo, per poter fare riunioni ed intrattenere comunicazioni con i clienti.

Ecco le 10 applicazioni con cui fare video chiamate gratuite, alcune delle quali forse non sono conosciute a tutti, soprattutto alle persone più mature.

1-Whatsapp

La più conosciuta e forse la più utilizzata in questo momento. L’applicazione di messaggistica che permette anche di fare video chiamate gratuite. Si possono effettuare chiamate inserendo fino a 4 persone.

2-Skype

L’applicazione forse più utilizzata al mondo, sia per motivi personali che lavorativi. Nella video chiamata si possono inserire fino a 50 persone, come per le chiamate normali, ma in video se ne possono vedere soltanto 4 per volta.

3-Facetime

L’applicazione più utilizzata dai possessori di Macbook, iPhone e iPad. Durante la video chiamata si possono coinvolgere fino a 32 persone.

4- Google Duo

Un’applicazione presente su tutti i dispositivi Android ma disponibile anche per iPhone che supporta la presenza di 8 persone in video chiamata. Disponibile anche la versione per PC.

5-Zoom

Insieme a Skype è forse l’applicazione più utilizzata in versione PC dove si possono coinvolgere fino a 100 persone in una video chiamata e mostrarle nella stessa schermata. Si può scaricare anche su dispositivo mobile. La versione gratuita permette chiamate al massimo di 40 minuti.

6-Houseparty

Un’applicazione molto amata dai giovani che permette di coinvolgere nelle video chiamate fino a 4 persone. Disponibile sia per Android che per Ios.

7-Hangouts

Perfetto e molto utilizzato per video chiamate da PC. Un’applicazione di Google che può coinvolgere fino a 100 persone nella chiamata.

8-Teams

Un software di Microsoft molto utilizzato in ambito lavorativo ma che può essere utilizzato anche per video chiamare parenti ed amici ovviamente. Disponibile per Android e anche per Ios.

9-Messenger

Facebook messenger è un’applicazione molto utilizzata da tutti i fruitori del social. Pratica come applicazione per fare video messaggi perché comprende già tutti i vostri contatti di Facebook in rubrica.

10-Instagram

Anche con Instagram si possono effettuare video chiamate. Non è l’app più utilizzata ma può offrire questo servizio sia per Android che per Ios.

(Fonte: smartworld.it)

Di applicazioni per video chiamare parenti ed amici ne esistono moltissime, ma un’abbraccio e il guardare negli occhi i nostri cari non ha prezzo, è un sogno che tutti stiamo coltivando nell’intimo e che speriamo possa avverarsi molto presto.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

-Coronavirus | mascherina e occhiali | come non farli appannare

-Coronavirus, ecco qualche suggerimento pratico per essere felici in casa